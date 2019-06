Al Bano e Romina di nuovo insieme su Instagram: sfida alla Lecciso

editato in: da

Al Bano e Romina tornano a sorridere insieme e lo fanno su Instagram con uno scatto che ha emozionato migliaia di fan.

Sorridenti e complici, gli ex hanno scattato una foto che vale più di mille parole. “Che bello ritrovarsi” ha scritto la Power nell’immagine in cui appare insieme al cantante di Cellino San Marco e a Massimo Lopez. Un legame, quello fra Romina e Al Bano, che sembra indissolubile.

Le nozze nel 1970, quattro figli amatissimi, poi la tragedia della scomparsa di Ylenia nel 1993 e l’addio nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio. Un amore grande che a distanza di anni continua ad essere ancora molto forte, tanto che spesso si è persino parlato di un ritorno di fiamma.

Oggi Romina e Al Bano continuano ad essere complici, nonostante il riavvicinamento di Carrisi con Loredana Lecciso, ex compagna e madre del figli più piccoli: Jasmine e Bido.

“Di questo grande amore restano i quattro meravigliosi figli che abbiamo avuto e la stima reciproca che abbiamo l’uno per l’altro – aveva confessato lei qualche giorno fa a Mattino Cinque parlando della relazione con Al Bano -. Io penso di poter contare su di lui in qualsiasi momento della vita”.

Un affetto reciproco confermato anche dal cantante che, anche se è tornato con la Lecciso, continua ad avere nel cuore l’ex moglie. Un sentimento confermato anche da Al Bano, che nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, aveva parlato di un amore forte e tormentato.

“Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi – aveva ricordato – e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto, siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare”.

E la Lecciso cosa ne pensa? Per ora è un mistero, anche se sia lei che Romina non hanno mai nascosto una forte rivalità. Di certo nemmeno il ritorno di fiamma fra Loredana e Al Bano sembra aver interrotto lo splendido rapporto fra gli ex coniugi.