Al Bano e Romina inseparabili: sorrisi e complicità prima di Amici

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano Carrisi e Romina Power tornano a sorridere insieme e sono inseparabili. Dopo il successo di Sanremo 2020, la coppia non si è più lasciata e il feeling è evidente, come dimostrano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi in cui gli artisti sorridono durante un pranzo. Con loro anche la figlia Romina Jr che li ha accompagnati e presentati al Festival di Amadeus.

Le liti e gli anni in cui sono stati lontani appartengono ormai al passato: oggi Al Bano e Romina non potrebbero essere più uniti. Archiviata la love story con Loredana Lecciso, con cui però ha mantenuto ottimi rapporti, Carrisi è tornato a frequentare con maggiore intensità l’ex moglie. I fan sognano ancora un ritorno di fiamma e loro non smentiscono. Al contrario, vedendoli sul palco è impossibile non notare la forte intesa e la complicità che li unisce.

Nelle immagini pubblicate da Oggi, Al Bano sorride a Romina, mentre l’ex moglie si siede al tavolo di un ristorante e ordina qualcosa. Poi gli ex coniugi si concedono una lunga chiacchierata, fra risate e confidenze. L’incontro sarebbe stato organizzato per parlare dei nuovi progetti della coppia. Secondo alcune indiscrezioni infatti la Power e Carrisi presto saranno nuovamente in tv nei panni di ospiti fissi di Amici.

Il talent partirà il prossimo 28 febbraio con la fase serale. Sono dieci i concorrenti, fra ballerini e cantanti, che si sfideranno per conquistare il primo premio, vinto lo scorso anno da Alberto Urso. Per questa nuova edizione la De Filippi ha deciso di rivoluzionare tutto, eliminando i coach della squadra Blu e Bianca e inserendo nuovi ruoli nel programma. Fra i protagonisti di Amici ci saranno non solo Al Bano e Romina, ma anche Vanessa Incontrada. Sembra ormai confermata la presenza dell’attrice, reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e di Come una madre, fiction campione d’ascolti.