Al Bano fa marcia indietro: “Non mi ritiro”. Merito di Romina Power

Al Bano Carrisi fa marcia indietro e svela che non si ritirerà dal mondo della musica, ma continuerà a cantate insieme a Romina Power.

Nei giorni scorsi i giornali avevano annunciato l’addio alle scene dell’artista pugliese, affermando che Al Bano, dopo vari problemi di salute, aveva deciso di prendersi una pausa e di rinunciare a live e ospitate tv. Intervistato da Radio Due, il cantante ha smentito categoricamente la notizia, infuriandosi per via dei continui gossip che circolano sul suo conto.

“Ma quale ritiro! Ma chi l’ha detto! – ha tuonato Al Bano -. Ho solo detto che devo revisionare tutte le mie corde vocali per tre mesi. È arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione. Poi, visto che il destino si diverte pure – ha aggiunto – mi hanno offerto una fiction di sei puntate e quindi praticamente tra prove e registrazioni sarò impegnato e farò riposare le mie corde vocali”.

“Su di me fanno gli scoop, non ci si capisce più niente, ma ormai ci ho fatto il callo – ha continuato il cantante -. Evidentemente parlare di Albano e Romina fa salire gli ascolti, nemmeno mi arrabbio più. Mi dispiace solo che prendano in giro gli ascoltatori. Io non mi ritiro. Non ho alcuna intenzione di ritirarmi. Perché dovrei? La mia salute è perfetta al 95%. È chiaro, quando subisci un infarto e una ischemia devi prendere un po’ di pillole, cose che non ho mai preso in vita mia. Ma da qui a ritirarmi ce ne vuole”.

Il cantante di Cellino San Marco ha anche parlato dell’ex moglie: “Se mi ha chiamato? – ha detto -. Non voglio fare gossip, lei comunque è in America”. Secondo molti dietro la decisione di non ritirarsi dal mondo della musica, come aveva già annunciato da tempo, ci sarebbe la ritrovata armonia con Romina Power.

Dopo l’addio a Loredana Lecciso, il rapporto fra i due ex coniugi è diventato sempre più complice e affettuoso. Messi da parte i vecchi rancori – legati anche alla sparizione della figlia Ylenia – Romina e Al Bano sono tornati ad essere la coppia di Felicità. Per questo l’artista non avrebbe alcuna intenzione di interrompere l’idillio che si è formato e che, a quanto pare, lo rende molto sereno.