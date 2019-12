Al Bano in lutto, Loredana Lecciso rompe il silenzio e parla di Jolanda

editato in: da

Loredana Lecciso rompe il silenzio e su Instagram ricorda Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi scomparsa in questi giorni. Una donna forte e al tempo stesso dolcissima, che ha rappresentato un punto di riferimento importante per il cantante di Cellino San Marco.

La morte della signora Jolanda ha sconvolto tutta la famiglia Carrisi, da Yari, che ha affermato di considerarla come una madre, a Romina Power, che su Instagram le ha dedicato numerosi post e una lunga lettera in cui ha parlato anche di Al Bano. Se i rapporti con l’attrice americana erano ottimi, quelli con la Lecciso si erano interrotti nel 2005.

A svelarlo qualche tempo fa era stato proprio Carrisi che aveva raccontato come sua madre si fosse infuriata quando Loredana lo aveva lasciato in diretta tv mentre si trovava all’Isola dei Famosi. “Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola – aveva rivelato -. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo”.

Con il tempo la showgirl pugliese e il cantante si sono riappacificati, ma non è dato sapere cosa sia accaduto fra la signora Jolanda e la Lecciso. L’ex compagna di Al Bano e madre dei figli Jasmine e Bido, ha comunque presenziato al funerale della donna. Loredana ha però scelto di andare via prima per sfuggire alle telecamere, mentre Romina Power e Cristel erano assenti.

La cantante americana era stata fra i primi a commentare quanto accaduto su Instagram, pubblicando alcuni scatti in cui abbracciava la signora Jolanda. “Non avevo programmato il suo funerale – aveva confessato -. Ognuno vive il suo dolore a modo suo. Ciò non significa che io non la ami di meno”.

Diverse ore dopo anche Loredana ha deciso di salutare sui social la signora Jolanda. “Nonna speciale!- ha scritto postando una foto in cui la donna stringe fra le braccia la figlia Jasmine – #family #love #granmother #home #loveforever”.