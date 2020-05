Al Bano e Loredana Lecciso, liti continue per un nuovo hobby

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Il nuovo hobby di Loredana Lecciso starebbe causando diverse liti con Al Bano Carrisi. Come è noto la coppia si è riappacificata dopo un periodo di separazione e ora vive a Cellino San Marco con i figli: Jasmine e Bido. Un amore grande quello fra Loredana e Al Bano, nato negli anni Duemila dopo l’addio del cantante a Romina Power.

Nel corso degli anni la coppia è stata spesso messa a dura prova, ma oggi i problemi appartengono al passato. Nonostante l’armonia ritrovata, la Lecciso e Carrisi avrebbero discusso più volte nelle ultime settimane per un motivo: il nuovo hobby della showgirl pugliese. Loredana infatti starebbe effettuando numerosi lavori nella tenuta di Cellino San Marco per trascorrere il tempo.

“Al centro delle discussioni – si legge su Novella 2000 – l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace”.

Piccole liti che però non avrebbero messo in dubbio il legame fortissimo fra Al Bano e Loredana che, come ha raccontato lei, è più forte che mai. Se con Romina è tornato il sereno, il cantante ha riscoperto la passione con la showgirl pugliese.

“Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – aveva confessato Loredana qualche settimana fa -. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo. Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo”.

Il riavvicinamento è avvenuto lontano dai riflettori e sarebbe iniziato qualche anno fa, proprio mentre i fan di Al Bano e Romina sognavano un ritorno di fiamma della coppia. Complici ad Amici di Maria De Filippi, i due ex sarebbero però solo amici e nulla di più.