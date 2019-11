Al Bano e la Lecciso, fuga insieme nella notte

editato in: da

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso fuggono insieme nella notte. A svelarlo è Riccardo Signoretti che ha raccontato un interessante retroscena nel legame fra il cantante e la showgirl pugliese. Tutto sarebbe accaduto qualche settimana fa durante una cena a Milano della Lecciso con la famiglia.

L’artista di Cellino San Marco l’avrebbe raggiunta al ristorante e in seguito i due si sarebbero allontanati insieme. “Tre settimane fa c’era Loredana Lecciso a cena con il fratello, la cognata e il nipotino – ha raccontato il giornalista a Federica Panicucci -. A mezzanotte è arrivato Al Bano con il taxi, ha fatto due selfie con tutti i fan che c’erano nel ristorante”.

Signoretti ha svelato anche di aver chiesto spiegazioni ad Al Bano e di aver ricevuto una risposta molto particolare. “Ha rapito la Lecciso e l’ha portata via – ha raccontato -. Allora io gli ho detto: ‘Albano la porti in hotel?’ E lui mi ha detto: ‘No è lei che porta me non so dove’”.

Da tempo si parla di un presunto ritorno di fiamma fra la Lecciso e Al Bano che sono stati legati per oltre dieci anni e hanno avuto due figli: Jasmine e Bido. Un legame che si è incrinato con il ritorno in scena di Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino San Marco e suo grande amore.

I fan hanno sempre sperato che Romina e Al Bano potessero tornare insieme, ma in realtà, diversi anni dopo la reunion, la coppia non si è ancora riunita se non sul palco. Un riavvicinamento invece ci sarebbe stato con Loredana che, nonostante alcune prove, continua a sostenere di non essere più legata all’ex compagno.

Nel frattempo Carrisi si prepara a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. L’artista pugliese ha ammesso di essere in trattativa con Amadeus per portare a Sanremo una canzone insieme a Romina Power.