Al Bano si confessa su Romina Power e Loredana Lecciso

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano Carrisi torna a parlare del suo legame con Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco è fra i personaggi più amati del momento, grazie soprattutto alla partecipazione ad Amici 2020 in coppia con l’ex moglie. Nel programma di Maria De Filippi, Al Bano e Romina hanno mostrato ancora una volta la loro grande intesa, fra battute, momenti comici e qualche gaffe.

Romina non ha perso occasione per punzecchiare l’ex marito e lui è stato puntualmente al gioco, il tutto sotto l’occhio attento delle telecamere che hanno immortalato i momenti più belli di Amici 2020. La reunion in tv di Carrisi e della Power ha emozionato i fan che sognano un ritorno di fiamma.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano ha svelato di convivere a Cellino San Marco con Loredana Lecciso e i due figli, Bido e Jasmine, mentre Romina si trova a Roma. I due si incontrerebbero solo poco prima della puntata di Amici 2020, tanto che Carrisi non sa nemmeno dove alloggia l’ex moglie. “Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima – ha spiegato -. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.

“In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine”, ha spiegato. Gli altri figli del cantante invece si trovano fuori dall’Italia e Al Bano non ha nascosto di sentire la loro mancanza. “A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare – ha dichiarato a Oggi -. E non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria”.