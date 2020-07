Aishwarya Rai, ex Miss Mondo e star di Bollywood, ricoverata per Covid

editato in: da

Coronavirus, dal cinema allo sport alla politica: i personaggi famosi contagiati

La meravigliosa star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan è stata ricoverata insieme alla figlia Aaradhya di 8 anni al Nanavati Hospital di Mumbaidi, dopo aver annunciato una settimana fa di essere stata contagiata dal coronavirus. Nello stesso ospedale sono ricoverati anche il marito attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il suocero Amitabh Bachchan, 77 anni, la star più venerata del cinema indiano.

Aishwarya, classe 1973, in passata è anche stata Miss Mondo, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Come spiega il Times of India, la Rai era in quarantena autoimposta da domenica, ed è stata ricoverata dopo aver accusato difficoltà respiratorie. “Stanno bene”, ha comunicato l’ospedale all’agenzia di stampa indiana Press Trust of India, senza rilasciare maggiori dettagli.

Sebbene non siano stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute dei membri della famiglia Bachchan, inizialmente era stato comunicato che si trattava di una forma lieve e il capostipite Amitabh — noto come Big B — ha continuato in questi giorni a inviare tweet dal suo account, ringraziando i fan per “l’amore senza limiti”.

Come racconta il Guardian, i Bachchan sono le celebrità di più alto profilo contagiate dal virus in India, Paese in cui soltanto nella giornata di ieri sono stati registrati 35 mila nuovi casi, che portano il totale a 1,038 milioni e 26 mila vittime dall’inizio della pandemia (671 soltanto ieri)