Chi è Aiello, il nuovo amore di Laura Torrisi

Si chiama Aiello il nuovo amore di Laura Torrisi. Secondo alcune indiscrezioni il cantautore avrebbe conquistato il cuore dell’attrice dopo l’addio a Luca Betti e a Leonardo Pieraccioni.

Vero nome Antonio Aiello, l’artista è uno dei più amati del momento grazie a brani di successo come Arsenico e La mia ultima storia. Classe 1985, è originario di Cosenza, ma è cresciuto a Roma dove vive da oltre dieci anni. Ha iniziato a studiare musica quando era ancora giovanissimo, imparando a suonare il pianoforte e il violino. A 16 anni sono arrivate le sue prime canzoni, poi il diploma e la laurea in Scienze della Comunicazione con una specializzazione in Economia.

Negli anni Aiello ha continuato a sognare i grandi palchi e la fama. Dopo un tentativo fallito di partecipare al Festival di Sanremo, è partito per l’Australia, unendosi a una band. Poi nel 2011 il ritorno in Italia grazie al successo su Youtube di Riparo e una breve apparizione al Maurizio Costanzo Show. Infine la fama con il brano Arsenico e l’album Ex Voto.

“Compongo da sempre traendo ispirazione dalla vita quotidiana – ha svelato a SkyTg24 -, da una passeggiata, un caffè, da un tg. Emozioni semplici […] L’album è un vissuto mio che provo a rendere altrui. Tendo a essere vero”.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato Aiello a rubare il cuore di Laura Torrisi, tornata single dopo l’addio a Luca Betti. L’attrice per diverso tempo è stata legata a Leonardo Pieraccioni da cui ha avuto anche una figlia, Martina. Il regista e l’ex gieffina hanno un legame molto forte che è emerso anche durante la partecipazione di lei ad Amici Celebrities.

Non a caso si era parlato spesso di un ritorno di fiamma fra Pieraccioni e la Torrisi, ma sembra che la bella Laura ora sia innamorata di Aiello. Una love story che non è stata confermata dai diretti interessati e che, almeno per ora, sarebbe segreta.