Aida Yespica, la foto con il figlio dopo la confessione in tv

Scoppia la polemica su Instagram: Aida Yespica augura buon Natale ai suoi followers con una foto in compagnia del figlio Aron, abbracciati e sorridenti, con lo sfondo di un bell’albero addobbato e maglioni rossi a tema.

Ma i followers non apprezzano: dopo la bufera scoppiata sui social e le dichiarazioni a Verissimo non hanno esitato a commentare la foto della showgirl. Se in tanti hanno scritto parole di apprezzamento e auguri di Natale per mamma e figlio, molti altri non hanno dimenticato che la modella aveva versato lacrime davanti a Silvia Toffanin durante il programma andato in onda su Canale 5.

Sulla foto su Instagram un fan ha commentato scrivendo “Sei andata a Verissimo a spargere m***a su Matteo Ferrari… e invece”: parole pesanti per la Yespica, che ha prontamente risposto “Pure a Natale sputate cattiveria!!!”.

Lo scatto infatti non risale al giorno di Natale, ma è una foto scattata precedentemente, come ha fatto notare la showgirl, che ha spiegato in un altro commento:

Vabbè inutile, anche a Natale dovete dire la vostra per sentirvi qualcuno?!! Una foto del 17 dicembre quando ho avuto mio figlio per una giornata soltanto. Vi auguro che per il prossimo anno abbiate qualcos’altro a cui pensare

Un altro fan, augurando Buon Natale alla Yespica, ne ha approfittato per scrivere “Non c’è cosa più bella di avere i figli al proprio fianco”. E anche questa volta Aida ha dovuto sottolineare la condizione che la porta ad essere lontano dal suo bambino:

Magari stesse con me, è una foto di due settimane fa! Buon Natale!

Aron, nato dalla relazione della Yespica con l’ex calciatore Matteo Ferrari nel 2008, vive con il papà a Miami e la madre, da circa quattro mesi, non riesce a vederlo perché è impossibilitata a raggiungere gli Stati Uniti. Una situazione che continua a farla soffrire molto e che, evidentemente, continua a suscitare polemiche e recriminazioni.

Del resto a Verissimo, ascoltata dalla Toffanin, la venezuelana aveva anche confessato di avere non pochi problemi con l’ex compagno, che a quanto pare ha chiesto di ottenere l’affidamento esclusivo del figlio.