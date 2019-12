Aida Yespica, il dolore per il figlio: “Non lo vedo da 4 mesi. Sono a pezzi”

editato in: da

Aida Yespica racconta il dolore per il figlio Aaron e i problemi che la costringono a rimanere lontano dal suo bambino. La modella 37enne è mamma di Aaron, nato dalla sua relazione con Matteo Ferrari. Il piccolo vive con il papà a Miami e da circa quattro mesi non riesce a vederlo perché è impossibilitata a raggiungere gli Stati Uniti.

La Yespica non è riuscita a festeggiare il compleanno del figlio, il 27 novembre, e non potrà volare in America nemmeno a Natale. Una situazione che la sta facendo soffrire molto. “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti – ha spiegato al settimanale Vero -. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti. Sono davvero a pezzi”.

Attualmente, Aida riesce a sentire tutti i giorni i figlio tramite videochiamata. “Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo – ha svelato -. Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.

La Yespica vive a Milano attualmente e dopo la crisi vissuta al GF Vip ha recuperato il rapporto con Geppy Lama. Archiviata l’esperienza dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, la showgirl si è allontanata dalla televisione. “Tornerei volentieri in tv, ma in questo momento non ci sono programmi nuovi che potrei fare – ha spiegato -. Si fanno solo reality e io ho già dato, per me quello è un capitolo chiuso. Inoltre, non mi va di andare a fare l’opinionista in programmi dove si urla. Non sono fatta per quelle cose, non mi rispecchiano. Preferisco aspettare l’occasione giusta”.