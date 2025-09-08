Afef annuncia il divorzio dal quarto marito Alessandro Del Bono: “Prendiamo strade separate”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Il matrimonio di Afef e Alessandro Del Bono

Afef e suo marito Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, si sono detti addio dopo quattro anni di matrimonio: ad annunciare il divorzio, è stata l’ex modella con un messaggio sui social. E alcune indiscrezioni parlano già di un nuovo amore per la showgirl.

Afef annuncia il divorzio da Alessandro Del Bono

“Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va avanti su percorsi separati”: con questo messaggio, condiviso attraverso una Instagram story, Afef Jnifen ha annunciato il divorzio dal quarto marito, l’imprenditore Alessandro Del Bono.

IPA

L’ex showgirl tunisina e l’imprenditore farmaceutico erano convolati a nozze nel 2021 dopo tre anni d’amore: i due si erano detti sì nella romantica Saint Tropez, annunciando il lieto evento con uno scatto sui social. Le voci di una possibile crisi si rincorrevano già dall’estate: i pettegolezzi erano in parte rientrati quando Afef e Alessandro si erano mostrati insieme in vacanza alle Eolie, rivelandosi poi fondati con l’annuncio della separazione.

Nonostante Jnifen non abbia fornito particolari dettagli sui motivi dell’addio, il magazine Chi parla già di un nuovo amore all’orizzonte per la 63enne: secondo il settimanale, si tratterebbe di “un uomo riservatissimo, appartenente a una delle famiglie più ricche dell’Asia”. Si tratta solo di pettagolezzi o c’è un fondo di verità in queste indiscrezioni? Difficile capirlo, vista la proverbiale riservatezza che da sempre caratterizza Afef quando viene tirata in ballo la sua vita sentimentale.

Tutti gli amori di Afef

Quello con Alessandro Del Bono era il quarto matrimonio per Afef. L’ex modella si è sposata per la prima volta quando era giovanissima con un suo vicino di casa in Tunisia, da cui ha divorziato una volta arrivata in Italia. A Milano, nel 1990, è convolata a nozze con l’avvocato Marco Squatriti, da cui ha avuto il figlio Sammy: anche questa unione è naufragata alla fine degli anni ’90. Nel 2001 Afef si è unita in matrimonio con Marco Tronchetti Provera, a cui è rimasta legata per ben 17 anni: quella con l’amministratore delegato di Pirelli è stata la relazione più lunga della showgirl, che ancora oggi ha un ottimo rapporto con l’ex marito.

A testimoniare la profondità del legame, anche la scelta di Afef di allontanarsi dal piccolo schermo per amore di Marco: “Ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo (…). Avevo bisogno di stare un passo indietro. Ho detto basta, ho scelto di avere forza e di dare forza a Marco che subiva tante ingiustizie”, ha raccontato lei in una lunga intervista a Grazia.

Dopo il divorzio da Tronchetti Provera nel 2018, l’ex modella ha incontrato Alessandro Del Bono: le quarte nozze, inizialmente previste nel 2019, sono state rimandate più volte a causa del Covid, e sono state celebrate nel 2021 in Francia. L’epilogo è arrivato a quattro anni dal sì, anche se i diretti interessati, da sempre molto discreti, non hanno fornito dettagli sui motivi della separazione.