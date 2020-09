Adriana Volpe si confessa e parla del rapporto con il marito

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Adriana Volpe sta vivendo un momento molto speciale. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4, la bella conduttrice originaria di Trento ha avuto modo di iniziare un’esperienza meravigliosa: la conduzione di Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 che la vede al fianco di Alessio Viola.

La ex compagna di viaggio di Giancarlo Magalli si è recentemente confessata nel corso di un’intervista a Visto parlando, tra le altre cose, anche del periodo trascorso nel loft di Cinecittà.

È stata un’esperienza pazzesca. Continuerò a dire grazie a Mediaset, agli autori e a tutto il sistema del GF perché ho vissuto un’esperienza forte, unica che mi ha dato l’opportunità di farmi vedere per quella che sono. Mi ha messo a nudo. In questo programma non c’è il paracadute, e avevo molto timore. O spicchi il volo, o rischi di schiantarti.

Queste le parole che Adriana Volpe ha dedicato al percorso fatto al di là della porta rossa, dove ha avuto modo anche di stringere amicizie importanti (per la precisione con Fernanda Lessa e con Patrick Ray Pugliese). Se dal lato professionale per Adriana Volpe splende il sole, per quanto riguarda la vita personale, da diversi mesi si rincorrono i rumors di una crisi con il marito Roberto Parli, sposato nel 2008 e dal quale, nel 2011, ha avuto la piccola Gisele.

Alla domanda su come vadano le cose tra loro, la Volpe ha replicato in maniera molto secca, facendo intendere di voler mantenere riserbo su questo aspetto della sua vita.

Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei.

Così la 47enne trentina si è espressa in merito alla sua vita sentimentale con Parli, suo secondo marito (Adriana Volpe ha sposato in prime nozze Chicco Cangini, ex patron della discoteca Pineta di Milano Marittima). Le voci in merito a una crisi tra il volto di Ogni Mattina e il manager svizzero residente a Montecarlo, come già accennato continuano a rincorrersi da tempo.

Su Instagram, i follower hanno posto spesso domande sul tema sia ad Adriana, sia a Roberto, che non si sono mai sbilanciati troppo sulla situazione del loro rapporto. Di certo c’è che, in questo momento, la Volpe si mostra appagata dal punto di vista professionale e impegnatissima nel suo ruolo di mamma della piccola Gisele, che si è trasferita assieme a lei a Milano e che ha iniziato la scuola. Non resta che attendere per sapere se, all’orizzonte, si profilano cambiamenti importanti inerenti la vita sentimentale.