Adriana Volpe si commuove su Instagram per il ritorno in tv: “Spero ci sarete”

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Adriana Volpe si commuove pensando al suo ritorno in tv e su Instagram chiede il supporto dei fan. La conduttrice, dopo l’addio alla Rai, la lite con Magalli e il successo al GF Vip, si prepara a voltare pagina. Dal 29 giugno infatti sarà al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola. Lo show, andrà in onda dalle 10 alle 14 e segna un nuovo inizio per la presentatrice, pronta a mostrare tutto il suo talento.

Su Instagram, la presentatrice si è detta entusiasta per la sfida che l’aspetta. “Spero nel vostro supporto – ha detto, lasciandosi andare alla lacrime -. Io ci tengo ad avere una vostra opinione, sapere cosa ne pensate, anche per aggiustare il tiro e cambiare le cose […] Mi sono fatto il pianterello anche oggi”, ha infine ironizzato, ritrovando come sempre il sorriso che la contraddistingue. Adriana si è commossa poi ricordando il suo addio alla casa del GF Vip per raggiungere il marito Roberto Parli, ma soprattutto il suocero Ernesto, gravemente malato. Rivolgendosi a una fan ha rivelato: “Mi hai emozionato perché ho vissuto tante volte quell’abbandono e soprattutto quegli abbracci che una volta uscita non ho più potuto dare vista la situazione…il fatto che trovo la vostra stima ed il vostro affetto mi gratifica perché non mi fate sentire vecchia!”.

La conduttrice è decisa a lasciarsi alle spalle anche la lunga diatriba con Giancarlo Magalli. Uno scontro iniziato in tv durante una puntata de I Fatti Vostri e continuato poi sui social, finendo anche in tribunale. “Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti – aveva raccontato lei qualche giorno fa a Oggi, definendo la querelle con il conduttore un capitolo chiuso -. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto”.