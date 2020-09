Adriana Volpe replica ad Antonella Elia e pubblica i messaggi privati

editato in: da

Sembrava essersi istaurata una bella amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia, ma ad oggi le cose pare siano cambiate, tra battute e frecciatine via stampa e social.

La showgirl, opinionista insieme a Pupo nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, attaccando pubblicamente la Volpe: “Una volta le ho mandato un messaggio e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata una sera per vederci e non ha mai tempo. L’amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano alle tue spalle”.

La reazione della conduttrice di Ogni Mattina non è tardata ad arrivare. Sul suo profilo Instagram infatti ha pubblicato un lungo video di risposta alla Elia, dove ha mostrato anche i messaggi che nel tempo le due donne si sono scambiate, smentendo di fatto le affermazioni dell’ex inquilina della Casa.

“Forse è arrivato il momento adesso di replicare ad Antonella Elia, perché ne ho sentite veramente troppe”: inizia così il suo video, dove mette in luce, parola per parola, la sua verità.

La prima affermazione che Adriana smentisce è quella secondo la quale lei non avrebbe risposto a un messaggio sulla Elia circa l’applicazione del semipermanente: “Fasullo! Andiamo a vedere, perché io la chat ce l’ho. Il 27 di aprile, effettivamente mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno mandato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha ovviamente risposto a sua volta, ma le ho anche risposto con un messaggio vocale”.

Così Adriana Volpe ha mostrato le prove, facendo ascoltare l’audio ai suoi follower e anche la conseguente risposta di Antonella Elia. La conversazione tra le due pare sia poi proseguita, con la proposta della conduttrice di vedersi una sera.

Ma non finisce qui: perché Adriana ha anche ricordato che la sua ex compagna d’avventura non le avrebbe fatto gli auguri per la sua esperienza come opinionista del GF Vip: “Il GF è un programma che ho nel cuore e ho lasciato il mio cuore dentro quella casa. Quando è iniziata la nuova edizione ho fatto un in bocca al lupo a lei, a Pupo e anche a Signorini”.

E poi ha continuato affermando: “Antonella ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo per il programma Ogni Mattina? Io ho debuttato il 9 giugno. Mi hai mai chiamata per chiedermi come sta andando il programma? E se sono contenta? Peccato… però, c’è sempre tempo e puoi sempre recuperare, come io spero di recuperare con te. Perché l’amicizia è una cosa seria e non fasulla!”