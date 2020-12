Adriana Volpe, Ogni Mattina cambia e dice addio ad Alessio Viola

editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Adriana Volpe, regina incontrastata di Ogni Mattina su TV8, resta l’unica padrona di casa dello show. Infatti, il programma cambia aspetto e dice addio ad Alessio Viola dopo la pausa natalizia.

Rivoluzione in vista per Ogni Mattina che a sei mesi dal debutto rafforza la sua vocazione all’intrattenimento, riportando il morning show a un linguaggio più leggero e coerente con la linea editoriale del canale. TV8, infatti, ha una identità molto riconoscibile, basata proprio sull’intrattenimento, che il pubblico ha sempre dimostrato di preferire rispetto alle proposte di informazione.

Dunque, Ogni Mattina rinuncia al comparto sull’informazione e con esso ad Alessio Viola che lo ha guidato fino ad ora in modo egregio. Il cambiamento è previsto dopo le vacanze di Natale. Il conduttore resterà comunque nella famiglia di TV8. Per lui ci sono infatti nuovi progetti. Dopo il successo di Venti20, condurrà il 23 dicembre una puntata speciale in prima serata dal titolo Venti 20..Quasi21, ed è in cantiere un nuovo programma di infotainment nella prossima primavera.

TV8 invece ringrazia Alessandro Banfi per la grande professionalità e ottima organizzazione della parte di informazione, e che come capo progetto, della parte di informazione di Ogni Mattina, ha confezionato un prodotto di grande qualità.

Dunque, dall’11 gennaio, quindi, Ogni Mattina sposa la linea dell’intrattenimento, con la confermatissima Adriana Volpe (leggi la nostra intervista), regina di quel segmento. Momento d’oro per la conduttrice che ha saputo conquistarsi la fascia della mattina, dopo aver fatto breccia tra gli spettatori con il Grande Fratello Vip.

La Volpe ha saputo superare le polemiche per questioni di share, alimentate anche da una serie di stoccate con Giancarlo Magalli con il quale le tensioni non si sono mai placate, e anche le difficoltà di una conduzione da casa, dopo che Giovanni Ciacci, che ha una rubrica fissa a Ogni Mattina, è risultato positivo.

Adriana piace moltissimo ai telespettatori, anche quando cade vittima di uno scherzo delle Iene, e a ribadirlo ci sono i commenti che scrivono sul suo profilo Instagram. Solo complimenti per lei come questi: “Sei stupenda, non possiamo non scrivertelo”. E ancora: “Ma che bellaaa!!!! Tu rendi magica ogni giornata!”. “Sei bellissima e bravissima complimenti per il programma su tv8 trattatetemi d’attualità importanti con ospiti importanti”