Adriana Volpe, il nuovo show non convince, ma su Instagram non perde il sorriso

Non ha ottenuto i risultati sperati Ogni Mattina, il nuovo show in onda su Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, ma su Instagram la conduttrice non perde il sorriso. Il programma, che segna il ritorno in televisione della presentatrice alla guida di un programma, ha ottenuto l’1% di share, pari a 98.000 spettatori. Ascolti non proprio esaltanti che però potrebbero crescere presto, d’altronde la Volpe non sembra preoccuparsene, forte della sua professionalità e dell’affetto del pubblico.

La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui è sorridente e raggiante, felice per il debutto della trasmissione. Il feeling con Alessio Viola sembra molto forte, tanto che i due hanno postato anche un divertente balletto in cui si scatenano. La prima puntata di Ogni Mattina è stata molto emozionante per Adriana che si è rivolta ai telespettatori, con il suo immancabile sorriso e la positività che tutti hanno imparato a conoscere al GF Vip. “Questa diventerà un po’ la mia seconda casa – ha detto -, torno a condurre ed è il momento di ricambiare tutto il vostro amore. Se io oggi sono qui è anche per voi, per l’affetto e il calore che mi avete dimostrato dall’uscita dal Grande Fratello a oggi. Da oggi voglio essere non solo con voi, ma per voi. Ringrazio la rete e tutta la squadra”.

La coppia ha poi scherzato riguardo la lite fra Lorella Cuccarini e Alberto Matano che ha caratterizzato l’ultima puntata de La Vita in Diretta, fra gelo, saluti mancati e accuse. “Siamo venuti già litigati”, hanno detto ridendo, già in sintonia. La Volpe è pronta a iniziare un periodo nuovo della sua carriera, dopo aver superato momenti difficili in passato. Prima la lite (in diretta e in seguito sui social e in tribunale) con Giancarlo Magalli, suo partner a I Fatti Vostri, poi la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e la frattura, insanabile, con la Rai. Infine la rinascita, passata attraverso il Grande Fratello Vip dove ha mostrato la sua umanità e dolcezza, conquistando, ancora una volta, il pubblico, che ora sta facendo il tifo per lei.