Adriana Volpe non fa pace con Magalli e svela nuovi dettagli sulla lite

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Adriana Volpe non fa pace con Magalli e svela nuovi dettagli sulla loro lite. La conduttrice, reduce dal GF Vip, ha risposto nuovamente al collega che nei giorni scorsi aveva dichiarato in un’intervista di voler chiarire le divergenze. Come è noto fra i due è in atto un acceso scontro che dura ormai da diversi anni, nato in tv e continuato prima sui social poi in tribunale.

“La prima volta che io e Giancarlo abbiamo lavorato insieme è stato a Mezzogiorno in famiglia, dopo che I fatti vostri erano stati chiusi – ha raccontato al settimanale Chi -. Quell’anno tutto è filato liscio. Quando hanno riaperto I fatti vostri e sono stata scelta come conduttrice della rete lui mi ha detto: “Qui non sarà come dall’altra parte. Io qui sono il padrone di casa, tu devi entrare in punta di piedi””.

“Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni – ha rivelato la Volpe, che dal 2009 al 2017 è stata nel cast de I Fatti Vostri -, perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi. Oggi non voglio più guardare al passato – ha concluso parlando delle richieste di pace di Magalli -. Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze”.

La conduttrice ha poi parlato del rapporto con il marito Roberto Parli e di come l’esperienza del Grande Fratello Vip l’abbia cambiata. “Ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata – ha confessato la Volpe -. Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

La Volpe ha poi messo in chiaro il legame con Andrea Denver che è stato spesso oggetto di gossip. “Nessun flirt – ha sottolineato -. Avevamo semplicemente un feeling, lui non ha mai corteggiato nessuno. È una persona estremamente garbata, molto sensibile”. Nel frattempo la conduttrice pensa al futuro che potrebbe essere proprio a Mediaset. “Il futuro è lì – ha ammesso -. Mi piace il modo di Mediaset di fare famiglia”.