Adriana Volpe e il marito Roberto Parli: lite in strada e tensione

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Tensione e lite in strada per Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Dopo il GF Vip si è parlato spesso di una crisi fra la conduttrice e il manager, ma la star di Ogni Mattina ha sempre mantenuto il più stretto riserbo per quanto riguarda la sua famiglia. Mentre la Volpe è impegnata in tv con il suo nuovo programma mattutino, Parli dopo l’improvvisa scomparsa del padre si è trasferito in Svizzera. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che raccontano una discussione fra i due. Nelle foto, realizzate a Milano il primo giorno di scuola della figlia Giselle, Adriana e Roberto discutono in strada.

Non è dato sapere quale sia il motivo della lite, nè se si tratti semplicemente di una discussione fra moglie e marito risolta poco dopo. Nei mesi scorsi la Volpe era finita al centro del gossip e il suo rapporto con Roberto Parli, a cui è legata da diverso tempo, era stato messo a dura prova. Prima si era parlato di un’intesa molto forte con Andrea Denver, inquilino del GF Vip, poi di una crisi a causa del trasferimento della presentatrice a Milano per condurre Ogni Mattina.

Adriana, sposata con l’imprenditore dal 2008, aveva parlato con grande sincerità dei suoi problemi con Roberto Parli. “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – aveva rivelato a Diva e Donna -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Poco dopo la Volpe aveva replicato a un follower che su Instagram l’aveva definita “arrabbiata con il mondo”, per via delle sue difficoltà coniugali. “Fattene una ragione – aveva detto – sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita, essere astrioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te”.