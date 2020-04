Adriana Volpe lontana dal marito. “Momento di sofferenza”

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Adriana Volpe è sempre più lontana dal marito, almeno a giudicare da quanto svelano alcune fonti al settimanale Chi, secondo cui la conduttrice e Roberto Parli starebbero vivendo un “momento di sofferenza”. La coppia d’altronde sta affrontando una sfida difficile dopo la morte di Ernesto Parli, amato papà di Roberto, scomparsa mentre la conduttrice si trovava nella casa del GF Vip.

“Stanno vivendo un momento di sofferenza – si legge su Chi -. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”. L’imprenditore sarebbe quindi rimasto in Svizzera, mentre Adriana si troverebbe a Roma con la figlia Gisele. Negli ultimi giorni aveva fatto molto discutere la scelta della presentatrice di non seguire più il marito su Instagram.

L’ex presentatrice de I Fatti Vostri aveva affermato di non essere in crisi con il marito ed era apparsa sorridente. Ma la situazione sarebbe, secondo alcune fonti, più complicata del previsto. Intervistata da Chi, qualche settimana fa, la Volpe aveva raccontato l’esperienza del GF Vip, il rapporto con il marito e con Andrea Denver. Nella casa di Cinecittà con il modello era nata una bella intesa e in tanti avevano parlato di una possibile relazione, smentita con fermezza dalla presentatrice.

“Al GF Vip ho vissuto una seconda giovinezza – aveva spiegato – e mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana e infatti è stato onestissimo. Ha avuto una botta di gelosia incredibile. Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele e quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti, ma sempre nel rispetto”.

“Come sto? – aveva poi aggiunto la conduttrice -. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo sono felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in un momento così delicato”.