Adriana Volpe, lettera di richiamo dalla Rai dopo lo sfogo su Instagram

Adriana Volpe ha ricevuto una lettera di richiamo dalla Rai dopo il lungo sfogo pubblicato qualche giorno fa su Instagram.

La conduttrice, legata all’azienda di Viale Mazzini dal 1996, non aveva preso bene la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, il programma che conduceva insieme a Massimiliano Ossini.

La Volpe era approdata nella trasmissione dopo aver detto addio a I Fatti Vostri in seguito a forti contrasti con Giancarlo Magalli che erano emersi anche in onda con battibecco che, dalla tv, si era spostato anche sui social e ora è arrivato in tribunale.

Dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, Adriana aveva scritto un lungo post in cui criticava la decisione della Rai. Un comportamento che ha spinto l’azienda a inviarle una lettera di richiamo.

“La cosa che più mi ha ferita – si è sfogata lei sulle pagine del settimanale Chi – è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa”.

Il prossimo 9 luglio verranno presentati i nuovi palinsesti Rai e in tanti si chiedono se Adriana ci sarà. “Se quest’anno non dovessi più lavorare – ha commentato la Volpe -, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica? Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e, infine, lasciati a casa”.

Adriana Volpe ha poi parlato del suo rapporto con Magalli e dello scontro durissimo fra i due che, a quanto pare, non si è ancora esaurito. “Per quasi due anni, mi ha dato della millantatrice – ha detto parlando del collega -, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: ‘Non parlo con le bestie’”.