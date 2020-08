Adriana Volpe attacca Serena Enardu a Ogni Mattina

editato in: da

A Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Serena Enardu dopo le polemiche per la torta con la svastica. L’influencer ed ex di Pago in questi giorni è stata travolta da una bufera social per aver pubblicato una foto in cui appariva con la sorella Elga e una torta di compleanno abbellita dalla bandiera con la svastica. Le ex troniste di Uomini e Donne hanno preso da subito le distanze spiegando che si era trattato di “una leggerezza”. Le giustificazioni però non hanno messo fine agli attacchi. L’ultimo arriva da Adriana Volpe che con Serena ha vissuto l’avventura del GF Vip.

Nel corso di Ogni Mattina, Adriana ha commentato l’episodio che ha avuto per protagonista la Enardu. “Ha detto che si è trattata di una svista – ha detto la conduttrice -. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”. Serena non ha replicato, ma sulle Stories di Instagram ha postato una canzone in cui spunta la frase: “Cercasi attenzione” che potrebbe essere un riferimento alla Volpe. Nel frattempo l’influencer è tornata sull’episodio, sfogandosi riguardo gli insulti ricevuti. “Io non ho commesso nessun reato – ha detto -, ma chi mi minaccia di morte e mi appella in maniera oscena sì, non mandatemi messaggi minatori, il mio telefono finirà in procura”.

La foto con la torta e la bandierina con la svastica al compleanno dell’amica Viviana aveva fatto il giro del web. Poco dopo Elga Enardu aveva spiegato l’accaduto, prendendo le distanze e affermando che tutto era opera del marito di Viviana. Uno scherzo fatto “per sbeffeggiarla, visto che nel suo lavoro e nell’essere compagna è una donna molto forte e molto rigida, ha voluto usare questo simbolo […] È stato usato il simbolo per indicare una cosa in modo ignorante e molto ingenuamente – aveva aggiunto, parlando anche a nome di Serena -. Ci dissociamo da tutte le ideologie naziste, mi sembra assurdo anche dirlo, visto che io non riesco nemmeno a guardarle. Chi mi conosce sa che salvo anche un pipistrello, figuriamoci se possa sposare un’ideologia del genere”.

Non è un periodo semplice per Serena che, dopo le polemiche per la svastica, ha dovuto fare i conti anche con l’incendio della sua auto. Un atto di vandalismo che ha raccontato su Instagram e per cui non c’è ancora un colpevole.