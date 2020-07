Adriana Volpe, ancora gossip sulla crisi con il marito: lei si sfoga su Instagram

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Adriana Volpe risponde ai gossip sulla crisi con il marito e si sfoga su Instagram. La conduttrice di Ogni Mattina da settimane ormai è al centro di indiscrezioni, ampiamente smentite, riguardo un allontanamento dal marito. La presentatrice è legata a Roberto Parli da moltissimi anni e la coppia ha anche una figlia. Dopo la fine del GF Vip, Adriana aveva ammesso di aver vissuto un periodo complicato, chiarendo però di averlo superato grazie all’amore per il manager.

In molti però sono convinti che fra Roberto e Adriana ci siano ancora dei problemi. In particolare alcuni follower hanno criticato la Volpe, accusandola di mentire. In un video pubblicato su Instagram la presentatrice sorride in costume durante una giornata al parco acquatico con la famiglia, fra balletti e risate. “È tutta una finzione – ha scritto qualcuno -, si vede lontano un miglio che non è serena” ha scritto ad esempio qualcuno. Un altro utente ha poi aggiunto: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”. La replica di Adriana non è tardata ad arrivare. La showgirl, stanca delle insinuazioni sul suo matrimonio, ha risposto a tono agli haters: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita – ha scritto -. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”.

Dopo l’esperienza del GF Vip, Adriana Volpe è sbarcata su Tv8 per condurre Ogni Mattina. Nel corso della sua permanenza nel reality aveva fatto molto discutere la vicinanza nei confronti di Andrea Denver. “Mi ha detto ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’ – aveva confessato al settimanale Chi -. Nella vita ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

“Non ha corteggiato nessuno – aveva poi specificato parlando di Denver -. Era in feeling con me ma come è stato in feeling con Sara e con Paola […] è un ragazzo speciale. È una persona estremamente garbata, viene da una famiglia che gli ha dato un’educazione pazzesca. È una persona molto sensibile, basta vedere i pianti che si è fatto […]”.