Adrian, lo show sospeso di Celentano torna al posto del GF Vip

Torna su Canale Cinque, Adrian, lo show di Adriano Celentano, che andrà in onda al posto del Grande Fratello Vip.

Il reality condotto da Alfonso Signorini avrebbe dovuto prendere il via l’ultimo lunedì di ottobre e continuare sino a dicembre per 13 puntate, ma non sarà così. Con un comunicato ufficiale nelle ultime ore Mediaset ha annunciato che il programma slitterà al 2020 per motivi commerciali. Per questo motivo sembra che lo show del Molleggiato avrà una seconda chance dopo le polemiche e gli ascolti bassissimi che avevano portato alla sua chiusura.

Adrian era una delle trasmissioni più attese della scorsa stagione, ma i risultati sperati non erano arrivati e il pubblico aveva aspramente criticato il prodotto creato da Celentano. Le puntate erano state interrotte, prima per un malessere di Adriano, poi per motivi non specificati. Durante la conferenza per la presentazione della nuova stagione televisiva però Piersilvio Berlusconi aveva svelato la volontà di proporre nuovamente il progetto.

“Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose – aveva chiarito -, il primo insoddisfatto è lui. È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto – Berlusconi aveva anche annunciato dei cambiamenti -. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così”.

Adrian andrà in onda a novembre, mentre per vedere il Grande Fratello Vip dovremmo attendere ancora un po’. La data non è ancora stata definita, ma di sicuro sarà nel 2020. Il cast nel frattempo rimane ancora top secret e Signorini sta lavorando per costruire uno show che possa essere impeccabile. L’ultima edizione condotta da Ilary Blasi aveva attirato molte critiche, ma il giornalista è certo di poter creare qualcosa di nuovo e interessante.

Se i nomi dei concorrenti sono un mistero (nonostante qualche indiscrezioni), sembrano sicuri gli opinionisti. Accanto a Signorini ci saranno Pupo, cantante amatissimo dal pubblico, e Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e volto di Tiki Taka.