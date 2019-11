Adrian: Celentano fa flop e si dichiara a Claudia Mori, ma lei tace

editato in: da

Adriano Celentano fa flop con Adrian e si dichiara a Claudia Mori in televisione, ma lei tace. Era il 1963 quando il Molleggiato e l’attrice si incontrarono sul set della pellicola Uno strano tipo, fu un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. In questi anni Claudia è rimasta sempre accanto al cantante e non l’ha mai abbandonato nemmeno nei momenti più difficili.

Lo scorso anno, quando Adriano era finito al centro delle polemiche per gli ascolti bassi di Adrian e l’assenza nello show, la Mori era scesa in campo per difendere il marito. L’attrice aveva risposto a tono a Michelle Hunziker, che aveva abbandonato il progetto, e a Milo Manara.

“Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente – aveva detto -, soprattutto quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili. Inoltre lei qualifica come fallimento un progetto diverso da quelli che Canale 5 manda in onda in prime time e che, rispetto a tale programmazione, ha avuto ascolti comunque ragguardevoli”.

Nel corso dell’ultima puntata di Adrian, Celentano ha espresso pubblicamente il suo amore per Claudia Mori. Sul palco con Maria De Filippi, il Molleggiato ha parlato del suo amore per la moglie. “Ho visto una cosa che è molto carina – ha detto la conduttrice -, tu e tua moglie siete sposati da 54 anni. Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare. Guarda se va bene, se va male, se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la riguarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’. Però questo giochetto penso vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto”.

A quel punto Celentano si è lasciato andare, confermando con un sorriso le parole della De Filippi. “Lei a volta ha delle ‘alzate’ improvvise – ha confessato -. Però c’è un pregio. Finita quell’alzata che non dura tanto, dura poco, dopo è come se non fosse successo niente. Ride, scherza. Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perché è bella anche quando alza la voce”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore a cui la Mori, almeno in pubblico, non ha risposto. Se qualche mese fa Claudia si era schierata a favore del marito, difendendolo sui giornali, questa volta ha scelto di rimanere in silenzio. Nel frattempo il flop di Adrian continua e sembra inarrestabile, nonostante i cambiamenti nello show e l’arrivo di Maria De Filippi.