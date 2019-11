Adrian, Celentano sempre più in difficoltà: la critica durissima di Costanzo

editato in: da

Celentano torna in tv con la quarta puntata di Adrian, ma per lui continuano a piovere critiche. L’ultima arriva da Maurizio Costanzo che ha stroncato la trasmissione del Molleggiato. Maria De Filippi è stata ospite del secondo appuntamento dello show di Canale Cinque, cercando di raccontare un lato inedito del cantante, fra aneddoti e un bacio che ha emozionato il pubblico.

Qualche giorno fa la De Filippi ha speso belle parole per Celentano. “Ho visto un uomo importante – ha raccontato al Fatto Quotidiano la conduttrice -, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui. Ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto. Diventi un ‘mito’ per il pubblico, ma un mito è anche fragile. Dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà”.

Non sembra essere della stessa idea Costanzo, che ha bocciato Adrian. Secondo il noto giornalista e conduttore, gli ascolti continuano a calare per una ragione precisa. A spiegarlo è stato lui stesso sulle pagine di Libero. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian” ha scritto.

“Non penso al fumetto che, a dir la verità, non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa – ha aggiunto Costanzo -, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca un perché lo spettatore debba vedere Celentano. Infatti, giusto o sbagliato, lo vedono sempre di meno”.

I dati d’ascolto sembrano dare ragione al giornalista. Se nel primo appuntamento il ritorno di Celentano sul palco con cinque grandi conduttori aveva destato interesse, nel corso delle puntate l’attenzione del pubblico è diminuita. Lo share è calato sempre di più e nemmeno la decisione del Molleggiato di esibirsi, fra canzoni e monologhi, è stata utile per risollevare la situazione.