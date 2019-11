Adrian, Celentano difende Ilaria Cucchi. Lei gli scrive un messaggio

editato in: da

Celentano difende Ilaria Cucchi nel corso del programma Adrian, dedicandole una canzone, e lei risponde commossa su Facebook. È successo anche questo nel corso della quarta puntata dello show condotto da Molleggiato, diventato il più discusso della stagione.

Dopo la tavola rotonda con Scotti, Chiambretti, Conti, Giletti e Bonolis, il racconto della De Filippi e le esibizioni con Antonacci, Celentano è tornato con tante novità. Nel corso dell’appuntamento serale, il cantante ha ospitato sul palco Morgan, per cantare Azzurro, una delle sue canzoni più famose, ma anche Francesca Fialdini, con cui ha discusso di temi importanti. Fra gli argomenti affrontati nel corso di Adrian anche la morte di Stefano Cucchi e le minacce nei confronti di sua sorella Ilaria, che per anni ha lottato per scoprire la verità.

Nei giorni scorsi infatti la donna ha ricevuto pesantissime minacce di morte in seguito alla condanna di due carabinieri per l’omicidio preterintenzionale di suo fratello. Ad acuire l’odio nei suoi confronti la scelta di denunciare Matteo Salvini per diffamazione nei confronti di Stefano.

“Coloro che minacciano di morte la sorella di Stefano Cucchi – ha detto Adriano Celentano – non si rendono conto di quale portata è il rischio che loro stessi stanno correndo. Come fate a non capire che siete voi a vendere la vostra vita. Il vostro vero nemico – ha aggiunto – non è lei o chi invoca la giustizia ma l’odio che avete dentro di voi e che vi sta divorando. Sarebbe bello che scriveste una lettera a Ilaria. Non una lettera di scuse, ma una lettera d’amore”.

In seguito Celentano ha deciso di dedicare a Ilaria Cucchi la canzone L’emozione non ha voce. La sorella di Stefano è rimasta molto colpita dalle parole del cantante e su Facebook gli ha risposto con un messaggio che ha emozionato tutti. “Grazie Adriano Celentano per le tue parole e per aver dedicato a me la tua bellissima canzone. Stasera mi sento di dire solo questo”.