Adrian, Celentano ci riprova con Marco Mengoni

editato in: da

Celentano ci riprova e sceglie Marco Mengoni come nuovo ospite di Adrian. Lo show del Molleggiato è giunto ormai alle battute finali dopo una stagione segnata da ascolti bassi e polemiche. Lo share continua a calare, ma il cantante non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Per questo motivo sarebbe pronto a tentare il tutto per tutto con Marco Mengoni. Il cantante ha annunciato su Facebook qualche ora fa che sarà presente nello show Adrian che andrà in onda il prossimo 5 dicembre. L’ultima puntata con Francesca Fialdini e Morgan è stata la meno vista della stagione e Celentano rischia di ripetere il trend negativo.

All’inizio del 2019, Adrian era stato interrotto a causa di alcuni problemi di salute del Molleggiato. In seguito Mediaset aveva annunciato il ritorno del programma con un format tutto nuovo. Celentano infatti aveva deciso di accontentare il pubblico, presentandosi sul palco ed esibendosi. Una scelta fatta, forse, troppo tardi.

I telespettatori non hanno perdonato il cantante, che nel corso della prima puntata del programma ha deciso nuovamente di attaccarli. Gli ascolti, un appuntamento dopo l’altro, sono calati inesorabilmente. A nulla sono serviti i tentativi di risollevare lo share. Nemmeno Maria De Filippi, regina della tv, è riuscita nell’impresa, nonostante il raccontato emozionante dell’infanzia di Celentano e il bacio sul palco.

Non resta che attendere l’ultima puntata di Adrian per scoprire cosa accadrà. Marco Mengoni sorprenderà tutti? Per l’artista si tratta di una grande sfida soprattutto perché si confronterà con il Molleggiato. Un’ora di monologhi, discussioni e canzoni, seguita dal cartone animato ideato da Celentano. Un progetto che, nell’idea del cantante, doveva raccontare il suo punto di vista sull’emergenza climatica e sociale che stiamo vivendo, ma che è stato sommerso di critiche.

Fino ad oggi Adriano non ha mai commentato il flop. Solo la figlia Rosita ha difeso il padre sulle colonne del Corriere della Sera affermando che nessuno avrebbe ancora compreso il senso profondo del cartone. Per tirare le somme c’è ancora tempo, manca all’appello ancora la puntata con Marco Mengoni e Celentano non è pronto ad arrendersi.