Adele, il segreto della sua nuova forma fisica è il Reformer Pilates

Il segreto della nuova forma fisica di Adele si chiama Reformer Pilates, un allenamento che ha conquistato le star di Hollywood e che le sta regalando grandi soddisfazioni.

La cantante, che da poco ha compiuto 31 anni, sta affrontando un periodo di cambiamenti che si riflettono, inevitabilmente, anche sul suo corpo. Ad aprile Adele aveva annunciato il divorzio da Simon Konecki dopo sette anni d’amore e la nascita del figlio Angelo.

Colpa dei troppi impegni professionali e dello stress, che aveva portato i due ad allontanarsi sempre di più. Un mese dopo Adele aveva festeggiato i suoi 31 anni, annunciando la volontà di dare una svolta alla sua vita.

“I 30 anni mi hanno messo alla prova così duramente, ma sto provando a darci dentro il più possibile – aveva confessato su Instagram -. Non importa da quanto tempo siamo qui, la vita è complicata a volte. Sono cambiata drasticamente negli ultimi anni, sto ancora cambiando ed è okay. Quello dei 31 sarà un grande anno e lo userò tutto per me stessa”.

E così ha fatto. Dopo un momento difficile, vissuto privatamente, Adele si è rimboccata le maniche ed è tornata a sorridere (anche) grazie al Reformer Pilates. A consigliarle questa disciplina, secondo il Sun, sarebbe stata Ayda Fied, moglie di Robbie Williams, che l’avrebbe invitata a frequentare il suo corso.

Adele sarebbe rimasta affascinata immediatamente da questo allenamento, arrivando a perdere 6 chili in poche settimane. Per Adele la magrezza non è mai stata un’ossessione e, con le sue forme burrose, è sempre stata considerata un esempio di body positive. Il Reformer Pilates infatti è per lei soprattutto un modo per ritrovare l’equilibrio fra corpo e mente, eliminando le energie negative. Non a caso l’abbiamo vista scatenarsi al concerto delle Spice Girls, bellissima, sorridente e in perfetta forma.

Questa forma particolare di pilates si svolge con un macchinario composto da un lettino e da alcune parti che scorrono su un binario. Aiuta a tonificare e modellare tutto il corpo, agendo sugli addominali, come pure su spalle, gambe e braccia. I livelli di resistenza si possono regolare in base alla difficoltà, per questo è un allenamento adatto anche ai principianti.

Tiranti, ganci e la possibilità di posizionarsi in vari modi garantiscono un allenamento dinamico che migliora equilibrio e coordinazione. Il fisico si modella in breve tempo e si ottengono degli addominali d’acciaio. Non a caso ad aver scelto il Reformer Pilates sono alcune star molto diverse fra loro, da Lady Gaga a Jennifer Aniston, sino a Madonna e Kate Winslet.