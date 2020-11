editato in: da

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele rifiuta 52 milioni di dollari per promuovere diete dimagranti e prodotti light. A svelarlo è il Sun, secondo cui, dopo la notevole perdita di peso, la cantante sarebbe stata contattata da alcune aziende interessate a sfruttare la sua nuova immagine per scopi pubblicitari. La popstar però avrebbe rifiutato qualsiasi offerta, decisa a non consentire a nessuno di sfruttare il suo cambiamento per spot su diete o rimedi dimagranti, arrivando a respingere persino un contratto da ben 52 milioni di dollari.

“Ha rifiutato categoricamente diversi accordi multimilionari – ha raccontato una fonte al Sun -, inclusi programmi dietetici, aziende alimentari, pacchetti di stili di vita vegetariani, libri di cucina, video di esercizi e persino sfilate di moda […] Vuole evitare di essere un clone della Kardashian guadagnando un sacco da un’attività secondaria”. Adele sarebbe decisa a concentrarsi sul nuovo album e felice di occuparsi solo di musica.

Di recente la popstar è apparsa sul palco del Saturday Night Live, mostrando la sua straordinaria trasformazione. Adele infatti è riuscita a perdere circa 45 kg e il risultato è una nuova silhouette. In forma strepitosa, la cantante 32enne ha ironizzato riguardo il suo cambiamento: “A causa di tutte le restrizioni per il Covid e dei divieti di viaggio, ho dovuto viaggiare leggero – ha svelato -. Così ho portato solo metà di me”.

La trasformazione radicale di Adele, arrivata dopo il divorzio da Simon Konecki, è merito della dieta Sirt e del pilates. In questi mesi l’artista, seguita da un’esperta, ha adottato il regime alimentare creato dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, a cui ha unito esercizio fisico quotidiano. Ospite del Saturday Night Live, Adele aveva anche svelato di essere single, smentendo i gossip su una relazione con il rapper Skepta.

Nell’ultimo periodo i due artisti erano stati avvistati più volte insieme e si era parlato di una possibile love story. Dopo l’addio al marito, d’altronde, la performer non ha più vissuto una love story, ma si è concentrata su se stessa, alla ricerca di un nuovo equilibrio. “Sta trascorrendo parecchio tempo con il rapper Skepta e insieme si trovano davvero bene – aveva raccontato una fonte al Daily Mail -. Molti dei loro amici sperano che nasca una vera relazione visto che entrambi sono reduci da cocenti delusioni sentimentali”.