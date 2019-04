Adele si separa dal marito. Poche parole e un impegno

editato in: da

Chi è Simon Konecki, il marito di Adele

Poche righe, laconiche. Quanto basta per far sapere al mondo che il suo matrimonio con Simon Konecki è arrivato al capolinea. Qualche anno fa una romanticissima dichiarazione d’amore dal palco della Royal Albert Hall, ieri un comunicato stampa all’Associated Press firmato dal suo staff. Adele è così: una donna piena di contrasti, ma quanto più possibile sincera. Almeno nei confronti del suo pubblico.

“Adele e il marito si sono separati – si legge nella brevissima nota – Si sono impegnati a crescere il figlio (Angelo, 7 anni, ndr) insieme con amore. Come sempre la coppia chiede riservatezza. Non ci saranno ulteriori commenti”.

Sette anni d’amore, un fidanzamento vissuto lontano dalle luci dei riflettori, un rapporto che la cantante britannica ha tenuto al riparo da gossip e indiscrezioni, un matrimonio celebrato in segreto nel 2016 di cui Adele aveva dato notizia solo l’anno successivo sul palco dei Grammy (“Mi sono sposata! – aveva detto, emozionatissima nel suo discorso di ringraziamento – Mio marito e mio figlio sono l’unica ragione per cui faccio tutto”). L’ultima apparizione in pubblico della coppia risale allo scorso gennaio, nel backstage di un concerto di Elton John a Los Angeles. Poi più nulla.

Da qui in avanti Adele e Simon faranno vite separate, unite però dall’amore per il piccolo Angelo, 7 anni, frutto del loro amore.

Simon, 45 anni, imprenditore di successo (nel 2005 aveva lasciato un lavoro alla Lehman Brothers per fondare la Life Water, una ONG che tra l’altro finanzia progetti per portare acqua potabile alle popolazioni più povere del mondo). Adele, 31 anni il prossimo 5 maggio, pare stia registrando un nuovo album.

C’è chi sta facendo già i conti in tasca alla pop star britannica in vista dell’accordo di divorzio. Un patrimonio di oltre 160 milioni di euro (lei), poco meno di 1 milione di euro (lui). Probabile che i rispettivi legali ci mettano un bel po’ per trovare una quadra.