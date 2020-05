Addio a Gustavo Guillén, Emilio nella soap Manuela con Grecia Colmenares

editato in: da

Il mondo delle soap opera piange la morte di Gustavo Guillén, l’indimenticabile Emilio Acosta in Manuela, lo show con Grecia Colmenares. L’attore argentino si è spento a soli 57 anni a causa di alcune complicanze arrivate dopo una delicata operazione per rimuovere un cancro alla prostata. Vero nome Gustavo Héctor Dasso, l’artista originario di Buenos Aires aveva fatto il suo debutto in tv nel 1962, diventando una star in America Latina e in seguito anche in Italia.

Nel 1991 la fama grazie a Manuela, soap italo-argentina in cui interpretava Emilio Acosta, spasimante di Isabel, a cui prestava il volto Grecia Colmenares. Lo sceneggiato, trasmesso su Rete Quattro nel nostro Paese, ancora oggi è considerato un grande successo. La telenovela regalò la popolarità soprattutto a Grecia, consacrandola come reginetta delle soap. Dopo gli ottimi ascolti di Manuela, le strade dei due attori si divisero, ma Gustavo non abbandonò mai il mondo delle telenovelas. Nel suo curriculum se ne contano circa trenta, tutte apprezzate dal pubblico, da Micaela a Perla Nera, passando per Dulce Ana e Ricos y famosos, Muñeca brava, Amor latino, Chiquititas, Luna salvaje, 1000 millones, La niñera. E ancora Flor – Speciale come te, Sálvame María e Una famiglia quasi perfetta. Nel Duemila aveva incontrato la modella Lorena Bruno sul set di Amor Latino, poco dopo la coppia si era sposata e aveva avuto un figlio. Nel 2008 però l’attore si era separato dalla moglie.

La notizia della scomparsa di Gustavo Guillén ha colpito i tantissimi fan italiani che ancora ricordano con affetto Emilio Acosta di Manuela. Tanti i messaggi sui social dedicati all’attore, mentre Grecia Colmenares, forse in onore del compagno di set, ha postato sul suo profilo Instagram una splendida rosa bianca senza alcun commento. Se Gustavo a continuato a lavorare soprattutto in Argentina, negli anni Grecia si è divisa fra l’Italia e il suo paese d’origine. L’attrice nel nostro Paese è stata ospite di trasmissioni cult come Verissimo di Silvia Toffanin e Domenica Live con Barbara D’Urso, ha inoltre partecipato all’Isola dei Famosi. Nel corso del reality aveva fatto molto discutere il suo rapporto con il figlio e il legame con Chando Erik Luna, il giovane fidanzato accusato di averla tradita mentre lei si trovava in Honduras.