A Ruota Libera, Arisa si confessa: “Ho sofferto tanto ma oggi mi amo”

Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

Francesca Fialdini ha ospitato nel suo programma Arisa: la cantante, che oggi è impegnata con la scuola di Amici, ha raccontato del rapporto con il suo corpo e con l’amore.

Una lunga chiacchierata, in cui l’artista senza giri di parole, ha parlato di cambiamento e libertà, partendo da una parte del suo corpo, le labbra, che recentemente ha ammesso di aver rifatto: “Dopo un lungo periodo di riflessione sul mio aspetto fisico e dopo tante infiltrazioni di acido ialuronico, dopo il 31 agosto sono tornata a casa e sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero, magari qualcos’altro lo rifarò, ma volevo vedere come sarebbe stata la mia faccia a 38 anni, mi volevo riappropriare della mia persona“.

Una confessione emozionante quella di Arisa: la cantante ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori che, in un periodo difficile della sua vita, le sono stati accanto dimostrandole tutto il loro sostegno. Da ragazza infatti, dopo essere stata a Milano, sotto insistenza dei genitori era tornata in Basilicata, dove lavorava in un bar: “Mio padre mi veniva a prendere e in macchina ascoltava sempre una cassetta in cui avevo inciso la colonna sonora di Ghost. Lui mi disse: ‘Ti ascolto qui e sono felice, ti vedo così e mi viene lo sconforto’. Loro, come tutti i genitori, mi avevano incoraggiato a seguire una strada sicura piuttosto che inseguire i sogni. In realtà in quel momento mi fece capire che voleva ancora che io cantassi”.

Arisa poi si è commossa quando la Fialdini le ha mostrato un suo recente post su Instagram, nel quale parlava dell’amore per se stessa: “Io ci provo tutti i giorni ad amarmi. Nessuno ama come vorrebbero gli altri: io cerco di amare tanto, di amarmi, e mi rendo conto che sto provando qualcosa che non mi piace lo allontano”. Poi la cantante ha aggiunto: “Mi amo a giorni alterni, però il mio pensiero è fare sempre qualcosa per volersi bene ogni giorno, dedicarsi delle attenzioni anche se non sempre è possibile farlo”.

Durante l’intervista Arisa ha anche ammesso di aver trascorso dei momenti difficili, durante i quali è stata condizionata dalle persone intorno a lei: “Io oggi non so dove sto andando, ma mi succedono sempre cose bellissime. Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, sono stata condizionata tanto in passato, ma ho capito che bisogno avere fiducia nel futuro”.