Verissimo, Alessandra Martines svela come è cambiata la sua vita dopo Fantaghirò

Proseguono puntuali gli appuntamenti con Verissimo: la padrona di casa, Silvia Toffanin, ha infatti riadattato il suo format per regalare al pubblico un mix ricco di intrattenimento e approfondimento, mandando in onda puntate che coniugano una serie di videomessaggi attuali registrati dai vip alle interviste più belle e interessanti dell’ultima edizione.

Per quanto riguarda le interviste storiche, per l’occasione la Toffanin ha iniziato con l’emozionante incontro con Mara Venier. A intervallare questa intervista però sono stati due videomessaggi: quello di Alvaro Morata e della moglie Alice Campello e quello di Alessandra Martines. Quest’ultimo, in particolare, è stato decisamente degno di nota.

Al pubblico, che è sempre stato abituato a vedere l’attrice come l’energica Fantaghirò, personaggio fantastico che ha interpretato per diversi anni, oggi è stato mostrata una persona diversa. Ora la Martines è molto cambiata anche se, per via della sua determinazione, non abbia nulla da invidiare alla principessa guerriera di cui ha vestito i panni.

Sempre bellissima, con i capelli lunghi e un sorriso dolcissimo, la bella Alessandra ha mandato un videomessaggio ricco di significato alla Toffanin. Le sue parole, infatti, testimoniano un forte impegno nei confronti delle donne di tutto il mondo e hanno voluto sottolineare come in questo periodo delicato il genere femminile è spesso in difficoltà:

Ciao Silvia, ciao amici di Verissimo! Mi trovo a casa mia, qui a Parigi. Come prima cosa mi sento di ringraziare i medici, che ci permettono di vivere al meglio durante questa situazione terribile. C’è però un argomento che ho particolarmente a cuore e di cui voglio parlare. Qui in Francia sono state fatte delle statistiche che dicono che sono aumentate le violenze sulle donne e sui bambini. Si tratta di donne che trovandosi in questa situazione non possono chiamare le associazioni, non possono scappare.

Alessandra assume un tono molto serio, volto a sottolineare l’importanza dell’argomento: i dati riguardanti la violenza e il femminicidio sono infatti aumentati tragicamente anche in Italia. E quello della Martines è anche un invito alle persone in difficoltà, a cercare un modo per ottenere aiuto:

Ci tengo a dire una cosa: la violenza non è una prova d’amore. Non è una cosa normale, quindi non dobbiamo accettare che questo avvenga. Questo dramma mondiale ci servirà a prendere consapevolezza del fatto che dobbiamo cambiare in modo efficace, per fare di noi degli esseri migliori. Sono sicura che tutti insieme ce la faremo. Spero che ci vedremo presto e di persona.

Un messaggio carico di significato, che ha emozionato e colpito i fan dell’attrice: Fantaghirò adesso lotta per le donne, più decisa che mai. Dopo di lei, un altro videomessaggio d’impatto è stato quella di un’altra donna forte, Heather Parisi. La showgirl ha affermato di pensare sempre all’Italia e ha sensibilizzato il pubblico:

Hello Silvia, hello Verissimo. Come sapete io vivo a Hong Kong ma non spetto mai di pensare ai due Paesi che amo di più, gli USA e l’Italia. So che il mondo non tornerà mai come prima e neanche noi: dobbiamo cambiare con lui. La regola è il social distancing: ci verrà chiesto di rinunciare a un po’, un altro po’, della nostra libertà. Ma teniamo a mente che questo non può valere per sempre. E ricordiamo che paradossalmente in questo mondo sempre più diviso, siamo più vicini e più dipendenti gli uni dagli altri.

La Parisi, che sta vivendo l’emergenza sanitaria dalla Cina, ha voluto insomma non minimizzare il problema, ma sottolineare che è necessario non perdersi mai d’animo. Verissimo è poi continuato con altre interviste d’eccezione, come quella a Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni. Non è andato invece in onda, come già annunciato, il faccia a faccia con Pamela Prati, dopo un’acceso scontro social tra lo staff del programma e l’ex soubrette del Bagaglino.