U&D: Ida e Riccardo, la sorella di lei svela la verità

editato in: da

Cosa sta succedendo fra Ida e Riccardo? Secondo alcune indiscrezioni sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore fra i due protagonisti di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni il cavaliere del Trono Over aveva cancellato tutti i riferimenti alla storia d’amore con la dama, comprese le loro foto su Instagram. Un gesto molto forte che aveva messo da subito in allarme i fan, già preoccupati per il futuro della coppia.

Se Ida e Riccardo non hanno commentato il gossip, a farlo ci ha pensato Piera, la sorella della Platano. La donna infatti ha scritto un commento piuttosto eloquente sotto l’ultima foto della dama del Trono Over. “Sorridi, sorellina mia – si legge –, non vale la pena rincorrere un tipo simile”. Parole che hanno fatto pensare a una lite molto forte con Guarnieri e a una eventuale rottura.

Poco dopo però è arrivato l’ennesimo colpo di scena nella love story più chiacchierata del Trono Over. Ida ha infatti postato nelle Stories un brevissimo video in cui è a cena con Riccardo. I due innamorati sorridono mentre brindano con un calice di vino. In un altro video la Platano e Guarnieri si lavano i denti insieme di fronte allo specchio, augurando la buonanotte ai fan.

Come è noto Riccardo e Ida hanno abbandonato Uomini e Donne da qualche tempo, anche se sono spesso ospiti della trasmissione. Dopo liti, tira e molla, e discussioni, la coppia ha deciso di fare il grande passo. Guarnieri infatti ha fatto una romantica proposta di nozze a Ida nel corso di una puntata del Trono Over, sorprendendo la dama che era convinta a chiudere la loro relazione. Dopo qualche giorno di riflessione, la Platano aveva deciso di dire sì.

“Ho ancora paura – aveva confessato Ida al Magazine di Uomini e Donne -, però per Riccardo ho già sofferto tanto e oggi sono più forte proprio grazie al dolore che ho provato, quindi non credo che se non dovesse andare bene soffrirei come in passato. Inoltre sono più serena e sto molto attenta a non dare adito a nessuna discussione”.