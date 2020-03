Pechino Express, Gennaro Lillio ed Ema Kovac stanno insieme: le prove su Instagram

editato in: da

Gennaro Lillio ed Ema Kovac stanno insieme? Gli ultimi indizi su Instagram fanno ipotizzare che sia nato l’amore durante Pechino Express. I due modelli infatti hanno preso parte insieme allo show condotto da Costantino Della Gherardesca e da allora non si sono più lasciati. In televisione lui è stato eliminato da poco dopo aver gareggiato con Vera Gemma in seguito all’addio di Asia Argento per un infortunio. Lei invece è ancora in gara in coppia con Dayane Mello.

Entrambi bellissimi, nell’ultimo periodo sono stati avvistati più volte insieme. Su Instagram i modelli hanno postato video e foto che li ritraggono impegnati a scherzare e divertirsi, fra giochi social e ricette da preparare. Ema Kovac è una top model originaria della Croazia, nel 2019 è arrivata al successo in tv partecipando a Ciao Darwin nei panni di Madre Natura. All’epoca della sua partecipazione a Pechino Express, Ema risulta fidanzata, ma tutte le foto con Luca Lanticina sono scomparse dal suo profilo Instagram.

A conquistare il cuore della Kovac, Gennaro Lillio, modello napoletano ed ex protagonista del Grande Fratello. Durante il reality condotto da Barbara D’Urso, Gennaro aveva conquistato Francesca De André, nipote del grande Faber. La relazione con l’attrice, continuata anche lontano dai riflettori, era finita poco dopo l’uscita dalla porta rossa. Lei era tornata da Giorgio Tambellini, il suo ex fidanzato, mentre Gennaro si era difeso dalle sue pesanti accuse.

“Mi ha scaraventata dall’altra parte della stanza perché io non dovevo avere un confronto con Giorgio”, aveva raccontato Francesca a Barbara D’Urso, provocando la reazione di Gennaro. “Sono qui per smentire la diffamazione fatta nei miei confronti – aveva detto il modello, ospite della conduttrice -. Non ho mai sfiorato con un dito Francesca, così come le donne che hanno fatto parte della mia vita. Non si scherza con queste cose. Io sono cresciuto con due donne che mi hanno insegnato il rispetto e l’amore per le donne, io questo non l’accetto. La signorina verrà a rispondermi nelle sedi opportune”.