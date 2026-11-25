Design raffinato, interni color beige, tecnologia sorprendente e 258 cavalli elettrici: nuova Mazda CX-6e trasforma il viaggio in un'esperienza di stile, comfort e libertà.

La prima cosa che colpisce di nuova Mazda CX-6e è il nuovo modo di presentarsi…una questione di stile. Ha una silhouette slanciata, proporzioni generose, superfici scolpite e quell’eleganza giapponese riservata, discreta, sublime. Un po’ come un abito sartoriale: lo riconosci dalla qualità del taglio, poi guardi il logo.

Il SUV elettrico di Mazda gioca proprio su questo equilibrio tra estetica, tecnologia e piacere di guida. È lunga 4,85 metri, offre cinque posti e interpreta la mobilità elettrica con una personalità decisamente contemporanea. Tecnologicamente sofisticata senza rinunciare a un’atmosfera calda, accogliente e persino un po’ romantica.

Machine Grey e Warm Beige: una questione di buon gusto

La versione che raccontiamo è la Takumi da 258 CV, con carrozzeria Multi-tone Machine Grey e tetto nero a contrasto, cerchi da 21 pollici e interni Warm Beige. Un abbinamento cromatico che funziona particolarmente bene: il grigio metallizzato valorizza le linee esterne, mentre il beige dell’abitacolo restituisce luminosità e una piacevole sensazione di raffinatezza.

Il design nasce dalla filosofia Mazda Kodo, che significa Anima del Movimento, e si riconosce nelle fiancate modellate dalla luce, nel frontale con firma luminosa ad ala e nel profilo filante. Anche le portiere con cristalli senza cornice e le maniglie a scomparsa contribuiscono a rendere l’insieme più pulito ed elegante.

CX-6e ha carattere, ma non cerca di dimostrarlo a tutti i costi. E questa, in un’epoca di automobili che sembrano voler attirare l’attenzione a ogni semaforo, è già una qualità.

Un salotto giapponese dove il lusso è avere spazio

Entrando nell’abitacolo si scopre una delle caratteristiche più interessanti della CX-6e: l’ispirazione al concetto giapponese del ma, ovvero la bellezza dello spazio vuoto.

Sembra una filosofia lontana dal mondo automobilistico, invece è molto concreta. Significa eliminare il superfluo, lasciare respirare gli ambienti e costruire un rapporto armonioso tra forme, materiali e persone.

I sedili Warm Beige, rivestiti in pelle sintetica, contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante. La plancia è essenziale, i dettagli sono curati e il grande tetto panoramico lascia entrare la luce naturale, con una tendina elettrica pronta a intervenire quando il sole diventa troppo invadente.

E lo spazio non manca nemmeno per chi viaggia dietro. Il bagagliaio offre fino a 468 litri, considerando anche il vano sotto il pavimento e il carico fino al tetto, che diventano 1.434 abbattendo i sedili posteriori. Davanti c’è inoltre un vano supplementare da 80 litri.

Tradotto nella vita quotidiana? Valigie per il weekend, borse dello shopping, attrezzatura sportiva e tutti quegli oggetti che, misteriosamente, diventano indispensabili cinque minuti prima di partire.

Ti apre la porta e ti fa accomodare. La galanteria diventa tecnologica

In Giappone esiste una parola bellissima: omotenashi. Indica l’arte dell’ospitalità, quella capacità di anticipare i desideri degli ospiti senza risultare invadenti.

Mazda l’ha trasformata in una piccola cerimonia di benvenuto.

Quando CX-6e riconosce la chiave nelle vicinanze, sblocca le portiere, fa emergere le maniglie, apre gli specchietti e accende la propria firma luminosa. E quando si apre la portiera, il sedile del conducente arretra automaticamente di dieci centimetri per facilitare l’ingresso, tornando poi nella posizione memorizzata.

Una premura che fa sorridere. Soprattutto quando si indossa un cappotto importante, un abito poco pratico o semplicemente si desidera entrare in auto senza fare contorsionismi.

Sono dettagli, certo. Ma il vero comfort è spesso una somma di piccole attenzioni.

Un gesto a forma di cuore e la canzone diventa la tua preferita

La tecnologia di CX-6e ha anche un lato giocoso. Al centro della plancia si trova un enorme schermo da 26,45 pollici, dal quale si gestiscono navigazione, intrattenimento e numerose funzioni della vettura. Ma non è necessario toccarlo per ogni operazione.

L’auto riconosce infatti comandi vocali e gesti delle mani. Basta pronunciare «Hey Mazda» per interagire con diverse funzioni di bordo.

La parte più divertente? Facendo il gesto delle dita a forma di cuore si può aggiungere la canzone in ascolto alla playlist dei preferiti. Con il segno della vittoria si può scattare una fotografia attraverso la telecamera di bordo, mentre un semplice movimento della mano permette di cambiare brano.

E per chi ama personalizzare ogni ambiente, l’illuminazione interna offre ben 256 colori. Dall’atmosfera soffusa per rientrare dopo una cena a quella più vivace per iniziare una serata con le amiche, la scelta è praticamente infinita.

C’è anche un impianto audio con 23 altoparlanti e una soluzione particolarmente intelligente: un diffusore Bluetooth integrato nel poggiatesta del passeggero anteriore, che consente di ascoltare contenuti personali senza disturbare gli altri.

La pace a bordo, finalmente, non richiede una trattativa diplomatica sulla playlist.

Relax, animali domestici e piccole pause: l’auto si adatta alla vita

Fra le funzioni più curiose della nuova Mazda ci sono quattro modalità pensate per situazioni quotidiane.

La modalità Relax regola automaticamente sedili, climatizzazione, finestrini, illuminazione e musica per creare un ambiente piacevole durante una sosta. La modalità Riposo prepara invece l’abitacolo per una pausa più lunga.

C’è poi la modalità Comfort animali domestici, che mantiene una temperatura impostata quando ci si allontana temporaneamente dall’auto e mostra un messaggio per informare che il proprietario tornerà presto. Una funzione utile, che naturalmente non sostituisce la prudenza necessaria quando si viaggia con un animale.

Infine, persino il lavaggio diventa più semplice grazie a una modalità che chiude i finestrini, ripiega gli specchietti e disattiva i tergicristalli automatici.

Piccole comodità che raccontano un’automobile progettata non soltanto per muoversi, ma anche per accompagnare le abitudini di chi la utilizza.

Sotto l’eleganza, 258 cavalli e il piacere di guidare

Naturalmente, una Mazda deve essere piacevole anche quando si mette in movimento.

CX-6e Takumi monta un motore elettrico da 258 CV, alimentato da una batteria al litio ferro fosfato da 78 kWh. La trazione è posteriore, una scelta che contribuisce a definire il carattere dinamico della vettura, mentre la trasmissione a rapporto unico rende la progressione fluida e continua.

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 7,9 secondi: prestazioni brillanti, ma l’obiettivo non è trasformare ogni partenza dal semaforo in una gara.

Il lavoro degli ingegneri Mazda, compreso quello del centro europeo di ricerca e sviluppo in Germania, si è concentrato sulla naturalezza delle risposte, sul comfort delle sospensioni e sulla precisione dello sterzo.

Si può scegliere fra tre modalità di guida: Normal, Sport e Personalizzata. Quest’ultima permette di adattare la risposta dell’acceleratore, dello sterzo e della frenata rigenerativa alle proprie preferenze.

È un modo di interpretare la guida elettrica che rimane fedele alla filosofia Mazda: il piacere non dipende soltanto dalla velocità, ma dalla sensazione di sintonia tra persona e automobile.

E quando arriva il momento di ricaricare?

La batteria da 78 kWh consente a CX-6e di raggiungere fino a 484 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP nella configurazione Takumi con cerchi da 19 pollici. La percorrenza varia però in funzione dell’allestimento, delle ruote e delle condizioni d’uso.

Con i cerchi da 21 pollici della vettura protagonista del nostro racconto, è quindi opportuno considerare un’autonomia inferiore al valore massimo dichiarato per la gamma.

Per la ricarica rapida, la potenza massima supportata è di 200 kW in corrente continua: nelle condizioni previste dal costruttore, si può passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti.

E per organizzare i viaggi, l’app Mazda Charging aiuta a individuare le colonnine disponibili, verificare potenze e tariffe e pianificare le soste.

Sicurezza discreta, ma sempre presente

Un’automobile elegante deve soprattutto saper proteggere chi viaggia.

CX-6e dispone di nove airbag, telecamere e sistemi elettronici che assistono il conducente nella gestione del traffico, nel mantenimento della corsia, nelle frenate d’emergenza e nel controllo degli angoli ciechi.

Particolarmente interessante per le famiglie è il sistema Child Presence Detection, che utilizza una telecamera interna per rilevare la presenza di bambini sui sedili posteriori e segnalarla, contribuendo a prevenire dimenticanze pericolose.

È una tecnologia che non cerca applausi, ma svolge un compito fondamentale. E forse è proprio questa la forma più intelligente di innovazione.

Quanto costa l’eleganza della CX-6e?

Mazda CX-6e Takumi parte da 46.750 euro. La versione con vernice metallizzata Premium Multi-tone Machine Grey – Black, protagonista di questo racconto, raggiunge 48.050 euro, a cui va considerato l’eventuale costo dei cerchi da 21 pollici opzionali.

La dotazione è già ricca: sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldabile, tetto panoramico, climatizzazione bizona, impianto audio a 23 altoparlanti, head-up display e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Perché, in fondo, l’eleganza più riuscita è quella che si fa notare senza dover alzare la voce. E questa Mazda sembra insegnarci la lezione molto bene.