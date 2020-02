Maria De Filippi confessa: “Ho iniziato a fare tv grazie a Costanzo, ma mi ha fatto crescere”

editato in: da

Maria De Filippi non smette di sorprendere e lo fa, ancora una volta, parlando del suo legame con Maurizio Costanzo in una puntata di Amici. La conduttrice non si è mai nascosta e ha sempre confermato quanto il suo legame con il giornalista sia stato determinante per l’inizio della sua carriera.

Con gli anni la De Filippi è riuscita a dimostrare il suo valore ed è diventata una delle conduttrici più amate della tv. La presentatrice ha raccontato i suoi esordi a Martina, concorrente di Amici, cercando di darle coraggio e di convincerla ad affrontare la sfida contro il ballerino Matteo e il cantante Stefano.

“Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano ‘la fa perché sposata con Maurizio’ – ha spiegato -. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero. Ok?”.

Maria ha poi confessato che il legame con Costanzo l’ha spinta a superare i suoi limiti e a cercare di fare sempre di meglio. “Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi cacciavano – ha ricordato -. Maurizio si era già sposato tre volte… e tutte e tre le volte erano successe delle cose. Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘cattivi voi che lo dite’. Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio che lavorassi e mi preparassi per il programma”.

Sappiamo tutti come è andata a finire. Non solo il matrimonio fra Costanzo e Maria De Filippi dura ancora oggi, ma lei è riuscita a diventare uno dei volti più noti della tv italiana. Fra i suoi meriti quello di aver creato format di grande successo, da Amici a C’è Posta per Te, passando per Uomini e Donne.