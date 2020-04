Io resto a casa show: Milly Carlucci lancia un nuovo programma

editato in: da

Si intitola Io resto a casa show il nuovo programma di Milly Carlucci trasmesso su Instagram e Youtube. La conduttrice non si ferma e, dopo che la Rai ha sospeso Ballando con le Stelle, ha deciso di rimboccarsi le maniche creando un nuovissimo format. Oltre a essere una presentatrice di successo, la Carlucci è anche una grande creativa e una donna dalle mille risorse.

Lo dimostra il successo de Il cantante Mascherato, un programma fuori dal comune che ha conquistato il pubblico e su cui Milly ha scommesso da subito. Sui suoi profili social ha quindi annunciato l’arrivo di un nuovo show. “Cari amici – ha spiegato -, vogliamo passare insieme una mezz’ora scacciapensieri per tirarci su il morale mentre rimaniamo rigorosamente a casa? Un gruppo di celebrità ha accettato il nostro invito, ed ogni martedì e venerdì vi terremo compagnia alle ore 14.00 su Instagram e YouTube con Io resto a casa show”.

Come funzionerà Io resto a casa show? Si tratta di una trasmissione pensata per il web in cui due celebrità si sfideranno e verranno giudicate da un giurato. Il programma andrà in onda il martedì e il venerdì a partire dal 7 aprile alle ore 14. “Le celebrità si esibiranno qui, davanti a voi sul web – ha rivelato la Carlucci -, ogni martedì e venerdì in una serie di sfide semplicissime, che si possono fare davanti allo schermo del computer. Ognuno nella propria stanzetta”.

“Ad aprire le danze saranno alcuni personaggi della famiglia di Ballando con le stelle – ha annunciato Milly -: Paolo Belli contro Simone De Pasquale, sotto gli occhi di una severissima giuria che è Fabio Canino. Tutti insieme a giocare a ‘Io resto a casa show’, ogni martedì e venerdì sui miei social. Ricordatevi, rimaniamo a casa, stiamo su di morale e diamo una donazione al dipartimento della Protezione Civile, perché stanno lavorando per noi”.

Nel frattempo la conduttrice ha confermato che è tutto pronto per Ballando con le Stelle. “Maestri, protagonisti del cast e noi autori abbiamo continuato a lavorare – aveva raccontato qualche giorno fa a Tv Blog – mantenendo in moto la macchina del programma per essere pronti ad andare in onda appena le condizioni lo permetteranno e l’azienda ci darà il via […] Appena l’azienda ci darà l’ok, noi non ci faremo trovare impreparati”.