GF Vip, scoppia la lite fra Teresanna e Sossio

Al Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese litigano, dando vita a un acceso scontro verbale. Gli equilibri nella casa di Cinecittà sono fragili, soprattutto dopo settimane di reclusione, e questo fa nascere discussioni anche per motivi futili. L’ultima è quella fra l’ex tronista di Uomini e Donne e il protagonista del Trono Over.

Tutto è iniziato quando Teresanna ha iniziato a lamentarsi perché alcune persone prendevano il sole in giardino mentre lei puliva. “Qua prendono il sole e pensano di stare al villaggio, al lido. Al Lido Mappatella – ha tuonato -. Hanno capito dove stanno o non l’hanno capito”. Le parole della Pugliese hanno fatto arrabbiare Sossio: “Oggi non è giornata, facciamo attenzione a quello che diciamo”, ha detto.

La frase di Aruta però non è piaciuta all’ex tronista. “Che ti senti chiamato in causa? – ha replicato -. Non stavo parlando di te, stavo scherzando con Antonio Zequila. E poi che è, una minaccia?”. In pochi secondi fra i due è scoppiata una lite accesa.

“Vai, depilati sui tavoli dove mangiamo. Tamarro. Io non ti ho mai attaccato – ha gridato Teresanna -. Questo è il ringraziamento, ti ho chiamato con educazione stamattina. Uno che si depila ovunque si crede di stare a casa sua o nel villaggio. Ti depili ovunque e ci hai rotto… Discutere con te è scendere al livello basso quindi non discuto con te… Ma i peli te li fai a casa tua!”

“Non alzare la voce con me – ha risposto Sossio -, tu sei quella che lasci i mozziconi di sigaretta in giro. Lasciamo stare. Non mettermi in bocca parole che non ho detto. Hai fatto lo show. Tamarro lo dici a qualcun altro. Non offendere, hai capito bella? Tamarra sei tu. Ma chi ti credi di essere? ‘Sta cafona. Sei la principessa sul pisello. Fenomena!”.

Andrea Denver e Paolo Ciavarro sono intervenuti cercando di placare gli animi, anche Valeria Marini ha invitato i coinquilini ad abbassar i toni, ma è servito a poco. Terminata la discussione, Teresanna è scoppiata a piangere, confidandosi con Patrick Ray Pugliese.

“Si è offeso perché ho detto “Lido Mappatella” che è quello dei poveri e dei cafoni – ha spiegato -. Ma io non mi riferivo a lui, l’ho detto senza pensare perché Antonio aveva nominato il Lido Mappatella poco prima”. La Marini ha poi parlato con Sossio, rimproverandolo: “Se ho attaccato è perché mi sono sentito offeso – ha detto lui -. Mi ha dato del “tamarro”. Non penso che lei sia figlia della marchesa. Lei è come i coccodrilli che prima si mangiano i figli e poi si mettono a piangere”.