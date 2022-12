“GF Vip”, chi è Nicole Murgia e perché è già al centro delle polemiche

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa, e Nicole Murgia, la nuova concorrente del GF Vip, è già al centro delle prime polemiche. Il motivo? Se tutti la ricordavamo una ragazza acqua e sapone nella fiction Tutti pazzi per amore, oggi appare molto diversa e, secondo alcuni, con qualche ritocchino di troppo. Non solo, la giovane attrice romana è anche sorella di un calciatore che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi.

Chi è Nicole Murgia, dalle fiction al suo primo reality

Una sferzata di aria fresca ha varcato la porta del GF Vip, ed è pronta a cambiare tutti gli equilibri, ma anche a farsi conoscere dal grande pubblico. Lei è Nicole Murgia, attrice famosa soprattutto per una fiction Rai che tutti hanno amato, mamma di due bambini, e alla sua prima esperienza in un reality.

Una novità assoluta, in una edizione molto difficile per lo show di Canale 5, famosa ma non troppo, e tutta da scoprire. Classe 1993, Nicole arriva da Roma, e sin da piccolissima insegue il sogno della recitazione: il primo ruolo arriva nel 2002, a soli nove anni, ma il suo grande successo è legato principalmente a due esperienze lavorative: nel 2008 recita nella pellicola Un giorno perfetto, diretta da Ferzan Özpetek, e sbarca persino a Venezia.

Nello stesso anno inizia a interpretare un ruolo caro a molti, quello di Cristina nella fiction di successo di Rai Uno Tutti pazzi per amore, dove interpreta la figlia di Emilio Solfrizzi. Il suo fidanzato nella serie era interpretato da Gabriele Rossi, concorrente della primissima edizione del Grande Fratello Vip.

Sono seguiti altri lavori in tv e al cinema, il debutto in teatro e due importanti premi: il Grand Prix Corallo Città di Alghero, e in Campidoglio l’Oscar dei giovani. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia arriva davvero inaspettato.

Nicole è anche mamma di Matias, cinque anni, e Lucas, tre anni, nati dalla relazione, oggi finita, con il calciatore Andrea Bertolacci. La Murgia, dunque, entra da single, e gli occhi sono già puntati su di lei.

Le prime critiche su Nicole Murgia

Agli spettatori del programma non è sfuggito qualcosa che è diventato subito fonte di polemiche: i ritocchini estetici di Nicole Murgia. La ragazza acqua e sapone, che aveva conquistato tutti con il suo ruolo scanzonato nella popolare fiction di mamma Rai, ha lasciato spazio a una bellissima donna che, però, secondo il web, ha esagerato con il bisturi.

Tanti i commenti sui social, stupiti nel non riconoscerla al primo sguardo. Intanto lei è entrata spavalda, emozionata per la nuova esperienza, e decisa a integrarsi subito. In un GF Vip in cui le donne sono tutte contro tutte, dovrà cercare il suo posto per non essere divorata dal Micol-Antonella gate, facendo attenzione a non patteggiare per nessuna.

Chi è il fratello di Nicole Murgia, e perché è al centro del gossip

Ma Nicole Murgia non è nel turbinio delle polemiche solo per la chirurgia estetica: molti sospettano che Alfonso Signorini abbia scelto di farla entrare nella casa per collegarla ad uno degli scandali più bollenti degli ultimi mesi.

L’attrice è la sorella maggiore del calciatore Alessandro Murgia, centrocampista della S.P.A.L. che, a soli 26 anni, sta per diventare papà per la terza volta. O almeno così sostengono i bene informati. Il ragazzo, infatti, è protagonista di un intricato triangolo amoroso, dal quale non esce affatto bene.

Alessandro è papà di due bimbi, avuti dalla ex compagna, la modella Eleonora Mazzarini, ma subito dopo la nascita del secondogenito (secondo alcuni persino alcune settimane prima), il calciatore ha iniziato una relazione con Vittoria Deganello.

Una storia, però, già giunta al termine, e con una sorpresa: anche Vittoria aspetta un figlio da Murgia, anche se i due non lo hanno mai annunciato apertamente. Fonti vicine alla ex coppia, che avrà una bambina, assicura che il figlio sia del calciatore, che provvederà a lei e parteciperà alla sua vita, anche se la relazione con la mamma è finita prima ancora della sua nascita, prevista nel 2023.