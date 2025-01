Federica Pellegrini a Verissimo: “Io e Matteo ci manchiamo”. La nuova vita da mamma

ù

Quella de “l’eterna campionessa” Federica Pellegrini, così l’ha definita all’arrivo nello studio di Verissimo la conduttrice Silvia Toffanin, è una vita diversa. È cambiata da quando, un anno fa, è nata la dolcissima figlia, Matilde, frutto dell’amore con il marito Matteo Giunta. L’ex nuotatrice, volto di tante vittorie italiane nel mondo, ha affrontato e sta affrontando cambiamenti notevoli, su se stessa, sul proprio corpo, nelle proprie priorità. Proprio su questa si è concentrata l’intervista di domenica 26 gennaio nel salotto di Silvia Toffanin.

Federica Pellegrini: “Matilde priorità. Io e Matteo ci manchiamo”

Novità e sorprese ogni giorno diverse. Adattamenti che, fino a un anno fa, probabilmente Federica Pellegrini non avrebbe mai immaginato. “Ora che Matilde sta crescendo, anche io e Matteo siamo meno impreparati rispetto a prima. Vivere la vita con lei è bellissimo, sempre una scoperta. Questo anno è volato. Ora lei gira tutta casa camminando, un po’ instabile. È bello perché sta imparando a conoscere il mondo”.

La Divina durante l’intervista ha poi aggiunto che ci vuole tanta pazienza. Non tanto con la bimba, che è bravissima, ma perché durante le giornate ci sono molte cose che si accumulano e non ha nascosto la difficoltà di incastrare la sua vita e quella del compagno, sia lavorativa, sia genitoriale. “Cambiano le priorità – ha ammesso – perché da quando Matilde è nata, è lei la mia priorità, io ho il mio lavoro e faccio tutto quello che devo fare, però devo dire, che se magari non passo del tempo con lei a casa, mi pesa tanto”.

Nonostante le fatiche da neo-mamma, la campionessa non ha negato la felicità del momento. “La vita mi sta regalando momenti bellissimi – ha detto a Silvia Toffanin – sono felice e grata per tutto quello che sta capitando, mi sembra di toccare il cielo con un dito e, a volte, ho paura che tutta questa felicità, un giorno, possa finire”. In merito al marito Matteo Giunta ha detto: “Quest’anno festeggeremo il terzo anniversario di matrimonio. Matteo è un papà bravissimo, mi aiuta tanto e lui ha sempre voluto diventare padre e devo dire che anche in questo ruolo è meraviglioso. Sembra assurdo dirlo ma la persona che mi manca di più in questo momento è proprio Matteo perché con Matilde non è facile ritagliarsi del tempo di coppia, per noi due”.

Le difficoltà e le gioie della nuova vita

Federica Pellegrini ha evidenziato difficoltà ben conosciute dalle coppie alle prese con un figlio, rendendo facile empatizzare con lei. In quanto alla crescita della piccola ha raccontato: “Ha già detto ‘mamma’, però, la parola che va di più in questo momento è ‘bau’ perché a casa abbiamo quattro cagnolini a cui lei è affezionatissima. In questo anno, io sono cambiata ma penso di avere attraversato diverse fasi: il parto è stato complicato e i primi mesi io e Matteo (Giunta, il marito, ndr) abbiamo dovuto imparare tante cose, poi, dopo quel periodo, Matilde ha cominciato a esplorare il mondo e noi ci siamo ‘tranquillizzati’. Devo dire che ha molto carattere, chissà da chi avrà preso? È una bambina bellissima, non parla ma ti fa capire tutto quello che deve”.