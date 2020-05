Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme per i figli: parla un amico

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli tornano insieme per amore dei figli, ma non in senso romantico. La coppia, secondo alcune indiscrezioni svelate da amici comuni, si sarebbe riunita per trascorrere queste settimane insieme e regalare un po’ di tranquillità ai figli.

“Sono sereni e felici in questo momento difficile, ma non sono tornati insieme”, ha svelato una fonte molto vicina alla coppia a Dagospia, chiarendo il legame fra la modella e il cantante. Ma andiamo con ordine. Eros ormai circa due mesi fa, aveva annunciato l’interruzione del suo tour ed era tornato in Italia per stare accanto alla famiglia.

Ramazzotti attualmente starebbe convivendo con Marica Pellegrinelli, sua ex moglie. Una scelta che però non sarebbe dettata da un ritorno di fiamma, bensì dalla volontà di regalare un po’ di serenità ai figli piccoli. Nessun interesse romantico dunque, ma una scelta consapevole da parte di due genitori che hanno messo sempre al primo posto la famiglia.

Nonostante ciò non è da escludere che in queste settimane Eros e Marica possano ritrovarsi e magari riscoprire il loro amore. D’altronde la Pellegrinelli è tornata single dopo l’addio a Charley Vezza, che le aveva regalato il sorriso in seguito al divorzio. Ramazzotti invece ha sempre confermato di essere solo, smentendo con fermezza i gossip riguardo nuove relazioni.

Qualche tempo fa si era parlato di una love story con Roberta Morise di cui il cantante ha negato l’esistenza, infuriandosi su Instagram. Una scelta che non è piaciuta alla conduttrice Rai, ma che è stata difesa da Aurora Ramazzotti. La primogenita dell’artista romano ha sempre difeso il padre dai gossip e non ha mai nascosto di apprezzare molto Marica Pellegrinelli.

“Mio padre è un musicista – ha svelato di recente al settimanale Chi -, non concepisce il gossip gratuito, senza una foto, senza uno straccio di fondamento. E se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera […] Ci sentiamo e ci vediamo via Internet almeno una volta al giorno e poi ci scriviamo di continuo. Mi mancano un sacco i miei fratelli, non vedo l’ora di abbracciarli. Per il resto il mio aiuto è stargli accanto, come lui ha sempre fatto con me. È un grande padre”.