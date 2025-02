Chiara Ferragni, “la madre di Provera le ‘proibisce’ di pubblicare foto”: i veti della famiglia

Chiara Ferragni è sempre più decisa a lasciarsi alle spalle il passato. Soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Fedez. L’influencer, infatti, si accompagna da diverso tempo a Giovanni Tronchetti Provera, e la relazione sembrerebbe procedere a gonfie vele. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, la famiglia dell’imprenditore non vedrebbe di buon occhio l’unione tra i due, tanto da “imporre” alcuni divieti a Chiara.

Chiara Ferragni e i “divieti” della suocera

Dopo l’addio a Fedez, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Tronchetti Provera. Una presenza discreta ma solida, che nonstante il recente scandalo legato al matrimonio dei Ferragnez, non ha mai abbandonato il fianco della sua compagna. Proprio la scorsa settimana, i due si sono concessi una romantica fuga a St Moritz, come confermato anche da Gabriele Parpiglia. Durante il programma “100×100 Parpiglia”, il giornalista ha rivelato non pochi dettagli sulla relazione tra l’influencer e il famoso imprenditore, sempre più minata da ombre e malumori.

“So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un’ altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte” ha rivelato Parpiglia. Il perché, a detta del giornalista, è presto spiegato: “Loro come famiglia sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga, io credo che a prescindere dal cognome, è una cosa che ti fa malissimo”.

Il riferimento è non solo al Pandoro gate che vede imputata Chiara Ferragni, ma anche e soprattutto alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione extra-coniugale tra Fedez e Angelica Montini. Una storia decisamente torbida, che non si sposa bene con l’immagine e lo stile che da sempre caratterizzano l’azienda Pirelli.

Chiara Ferragni, come sta dopo i gossip di Corona

Nonostante avesse cercato di tenersi lontana dal gossip per concentrarsi sul suo nuovo capitolo professionale e sentimentale, Chiara Ferragni è stata travolta dall’eco delle rivelazioni del suo ex Fedez a Fabrizio Corona. La relazione con Angelica Montini e i suoi presunti ripensamenti a poche ore dalle nozze sono stati confermati anche dall’imprenditrice digitale, che ai microfoni di Pomeriggio 5 è nuovamente intervenuta sulla questione: “Volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro. Quello che ho fatto l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità”.

Nessun riferimento diretto al suo ex marito: “Spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare su questi argomenti. Quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia”. Chissà se il capitolo si potrà considerare chiuso o se invece Fabrizio Corona non abbia in serbo altre (brutte) sorprese.