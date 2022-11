Carlo, la sua prima volta da Re al Remembrance Day: Kate e Camilla sole e cupe sul balcone

Il Remembrance Day, il giorno dell’Armistizio per il Regno Unito, è una delle più grandi e solenni celebrazioni per la Corona inglese, e per la prima volta Re Carlo ha presenziato in veste di Sovrano. Si tratta anche del primo grande evento dalla scomparsa della Regina Elisabetta, morta lo scorso 8 settembre. Come di consueto, la Famiglia Reale (seppure in formazione ridotta) ha partecipato alle varie manifestazioni in onore del Remembrance Day, e se il Re è apparso visibilmente commosso, austere e cupe sono state immortalate Kate Middleton e la Regina Camilla, da sole su quel balcone che negli anni ha visto avvicendarsi le donne di casa Windsor. Per l’occasione la neo Principessa del Galles ha scelto persino di omaggiare Diana, proprio al fianco della sua nemica, una scelta che ha destato stupore.

La commozione di Re Carlo

Si sono chiuse domenica 13 novembre le celebrazioni in onore del Remembrance Day, che per la prima volta hanno visto Re Carlo ai posti di comando. Il Sovrano, succeduto da soli due mesi a sua madre, la Regina Elisabetta, è apparso visibilmente commosso durante la parata militare. Ha guidato lui la così detta “Remembrance Sunday”, la domenica del ricordo, deponendo, come prima cosa, una corona di fiori, in omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth.

Con lui gli uomini in carica della Famiglia Reale, i Principi William e Edoardo, e assenti, per motivi diversi e ben noti Andrea e Harry. Non solo, unica donna a partecipare al corteo è stata la Principessa Anna, solitamente affacciata al balcone dove oggi c’erano la Regina Camilla e Kate Middleton.

Ancora un cambiamento, Anna è la nuova punta di diamante, e si sta prendendo quegli onori che lei stessa aveva scelto di mettere da parte per molti anni, per restare silenziosamente al fianco (e nell’ombra) di Elisabetta II. La Sovrana è l’assenza più evidente in questa giornata di commemorazione, e quella balconata ora appare priva di emozioni.

Camilla e Kate sono cupe, strette nei loro cappotti neri, si scambiano poche parole e non trasmettono alcuna emozione, neanche adesso che è Carlo il Re, che sta mostrando sempre più il suo lato umano, anche negli eventi ufficiali. Quel balcone dal quale abbiamo ammirato tutte le donne di casa Windsor, anche Lady Diana e Meghan Markle, oggi sembra un ricordo lontano. Le attuali Regina e Principessa del Galles saranno anche impeccabili nel loro ruolo, ma non sembrano avere quel carisma di chi le ha precedute.

Fonte: IPA

Kate Middleton, look total black e l’omaggio a Lady Diana

Il look per il Remembrance Day segue dei canoni precisi: abiti neri, cappelli, e papaveri rossi appuntati sulla giacca. Kate Middleton non poteva osare o stupire in questa occasione, è vero, ma avrebbe almeno potuto optare per un cappotto che non assottigliasse ulteriormente la sua figura, rendendola così spigolosa.

Il capo scelto è, come sempre, firmato Catherine Walker, in stile militare, con ampie spalle e vita stretta, ma non sembra affatto donarle. A rendere questo abbigliamento ancor più da bocciare ci pensa il cappello, dalla falda decisamente troppo larga. L’effetto è un rimpicciolimento eccessivo della silhouette di Kate.

La Principessa del Galles, però, ha giocato una carta inaspettata: degli orecchini di perle di Lady Diana, bellissimi, che però fanno discutere, visto che Kate sapeva di dover trascorrere tutta la giornata al fianco della nemica storica della suocera, la Regina Camilla.

Negli ultimi mesi nella Royal Family tutto sembra una mossa strategica, e forse non sempre lo è, ma l’eco mediatico, che lo si voglia oppure no, è inevitabile e ben noto a tutti loro.