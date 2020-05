Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Pupo e svela che passerà il compleanno da sola

editato in: da

Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Pupo e svela che passerà il suo compleanno da sola. La conduttrice di Pomeriggio Cinque è tornata a svelare qualcosa dettaglio della sua vita privata, svelando come trascorrerà il suo 63esimo compleanno.

“Ho trascorso Pasqua da sola, passerò anche il compleanno da sola”, ha confessato la conduttrice, nel corso del suo show, dimostrandosi decisa a non festeggiare e a seguire alla lettera le disposizioni del Governo. Qualche settimana fa la D’Urso aveva scelto di trascorrere anche le festività pasquali da sola. I fratelli sono lontani, mentre i figli, Giammauro ed Emanuele, non vivono più a casa con lei. “Non vedo l’ora che arrivi lunedì perché come tutti voi passerò una Pasqua da sola pensandovi moltissimo – aveva detto, avvinta dalla commozione -. Il mio cuore è vostro. Veramente buona Pasqua a tutti quanti. Mo’ che mi ha preso? Così. Ciao, col cuore. A lunedì”.

L’unica consolazione? Presto Barbara potrà rivedere i figli. Non ci saranno però party o incontri con amici e parenti, come anticipato da lei stessa. Forse solo una festa casalinga con la presentatrice che, proprio come Paola Barale, spegnerà le candeline su Instagram insieme ai fan.

Regina della tv, ma anche del gossip, nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, la D’Urso ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Pupo. Qualche tempo fa, nel corso del GF Vip, il cantante lasciò intendere a Signorini (e al pubblico) che fra i due ci fosse stato un flirt. La rivelazione fece infuriare Barbara, che negò la love story, criticando l’artista per il suo comportamento. “Ho giurato a Barbara D’Urso che smetterò di alludere a un flirt con lei – spiegò lui poco dopo -: non c’è mai stato, mi sono sbagliato”.

Parlando della presunta relazione (poi smentita) fra Eros Ramazzotti e Roberta Morise a Pomeriggio Cinque, la D’Urso ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Pupo. “Ce ne sono tanti di cantanti che dicono di aver avuto relazioni con persone ma in realtà non è così”, ha detto la conduttrice, riferendosi probabilmente al comportamento dell’interprete di Gelato al cioccolato.