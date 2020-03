Ballando con le Stelle 2020, Costantino della Gherardesca conferma la sua presenza

editato in: da

Costantino della Gherardesca conferma la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il conduttore sarà fra i concorrenti della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore di Pechino Express che ha svelato la novità ai fan su Instagram. “Per intrattenervi, per farvi sorridere con me, o volendo anche ridere di me – ha spiegato -, farò il ballerino nel leggendario programma di Milly Carlucci. Ovviamente organizzerò per voi dei balletti epocali, dove raggiungeremo nuove frontiere televisive, senza alcuna vergogna”.

Il programma di Rai Uno andrà in onda a partire dal 28 marzo e promette, ancora una volta, grandi emozioni. Quest’anno Milly Carlucci ha messo insieme un cast di alto livello con personaggi molto interessanti. La conduttrice, che per organizzare lo show non ha preso parte al matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo, ha rivoluzionato la trasmissione.

Dopo l’addio di Alessandra Tripoli, tornata a Hong Kong con il marito, la presentatrice ha arruolato Tove Villfor, ballerina svedese. Confermata anche la giuria guidata da Carolyn Smith, con Selvaggia Lucarelli che interverrà in collegamento. Oltre a Costantino della Gherardesca nel cast ci saranno altri nomi più o meno noti. A raccogliere la sfida di Milly Carlucci, Barbara Bouchet, attrice e madre dello chef Alessandro Borghese. Ma anche Rosalinda Celentano, figlia del Molleggiato e Claudia Mori, Lina Sastri e l’attore Paolo Conticini.

Confermati pure Vittoria Schisano, star di Un posto al Sole, Antonio Maria Catalani, artista conosciuto con il nome d’arte di Holaf. Fra i personaggi più attesi c’è senza dubbio Daniele Scardina, pugile conosciuto con il nome di King Toretto, fidanzato di Diletta Leotta. “Credo davvero che il nostro sia un caso da studiare – aveva raccontato qualche tempo fa a Tiscali, parlando di Ballando con le Stelle -. Di sicuro il primo elemento è proprio il ballo che negli ultimi 15 anni ha letteralmente conquistato gli italiani. Sono migliaia le scuole di ballo che coinvolgono giovanissimi e anziani”.

“Poi certo contano moltissimo le storie dei nostri concorrenti, le loro vicissitudini nel corso del programma – aveva spiegato -. E ovviamente la nostra giuria, già riconfermata in bocco. Non è solo ciò che dicono ma anche il come a essere importante. I nostri giurati in qualche modo riescono a creare una destabilizzazione nei concorrenti che permette loro di far venire fuori il meglio di sé”.