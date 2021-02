Alessandra Mussolini, perché è famoso suo figlio Romano

editato in: da

Romano Floriani è il figlio di Alessandra Mussolini, e un promettente calciatore. Diciotto anni e la passione per il pallone, ha un doppio cognome, segno del forte legame con sua madre, e due sorelle: Clarissa e Caterina. Dal 2016 milita nella società calcistica Lazio e di recente è stato convocato nella formazione Primavera.

Frutto dell’amore fra Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, Romano è legatissimo a entrambi i genitori, in particolare alla madre da cui ha ereditato una grande forza di volontà. Chi lo conosce afferma che per giocare a pallone avrebbe compiuto tanti sacrifici, dimostrando determinazione e rigore, nonostante la giovane età. “Io ne sto fuori, sulla sua vita e sulle sue cose non vuole alcuna intromissione – ha commentato mamma Alessandra, parlando del successo sportivo del figlio -. Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”.

Il pubblico televisivo aveva conosciuto Romano Floriani nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il figlio della Mussolini, vincendo la sua timidezza, aveva fatto una sorpresa alla madre durante una puntata dello show di Milly Carlucci, ballando con lei. “Quando ci ha detto di Ballando con le stelle, io le ho detto ‘Non ci pensare nemmeno’ – aveva raccontato Romano di fronte alle telecamere -. Poi, però, ho dovuto accettarlo perché a lei piaceva. All’inizio non si poteva stare in casa, perché metteva la musica e provava in salone, in cucina”.

Il diciottenne aveva commosso la madre, svelando di essere fiero di lei e del modo in cui aveva affrontato la sfida del programma. “Io dovevo studiare e le chiedevo di abbassare la musica – aveva confessato -. Non ha mai fatto niente a livello atletico e mi aspettavo peggio. A Ballando ha fatto vedere un altro lato di sé e quindi credo sia stata un’esperienza positiva per lei. Ci hanno messo un po’ a convincermi a venire perché non sono mai stato in tv”.