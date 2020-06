Adriana Volpe al posto della Parodi su TV8: parla Cristina

editato in: da

Doveva esserci Cristina Parodi al posto di Adriana Volpe: dal 29 giugno andrà in onda Ogni Mattina, il rotocalco mattutino di casa Tv8 che vede al timone Adriana Volpe insieme ad Alessio Viola.

Inizialmente, sembrerebbe che Sky avesse designato come padrona di casa la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi. La diretta interessata, tra l’altro, aveva confermato le indiscrezioni, eppure qualche settimana fa è stata ufficializzata la presenza di Adriana Volpe.

La giornalista, dunque, ha rilasciato un’intervista in cui spiegava i motivi della rinuncia:

L’ho valutato con attenzione perché è sicuramente un programma su cui la rete punta molto. Alla fine però ho detto di no, principalmente perché in realtà quel tipo di esperienza televisiva quotidiana di intrattenimento di cronaca – per altro è un programma che dovrebbe essere molto lungo, tipo 4 ore al giorno – è una cosa estremamente faticosa.

Cristina Parodi è una veterana dei programmi di infotainment, ovvero gli show che includono informazione e intrattenimento, infatti tra i suoi successi ricordiamo le sue conduzioni a Verissimo e a La Vita in Diretta.

La giornalista, però, ha preferito non condurre programmi simili a quelli che l’hanno già tenuta impegnata in passato, scegliendo di occuparsi di altri progetti.

A tal proposito, alla redazione di DiLei ha dichiarato proprio questo:

Amo la tv e il mio lavoro di giornalista, ma non ho paura di misurarmi con altre sfide. Ho rinunciato ad un progetto che mi avevano proposto su Tv8, ma non è detto che non ne maturino altri per i quali ritornare in tv. Ma senza rinunciare ai miei sogni.

Oltre all’amore per l’informazione e per la televisione, Cristina Parodi ha anche una forte passione per la moda. In particolare, Cristina ha creato Crida, un brand di abbigliamento realizzato insieme a Daniela Palazzi, una sua cara amica di Bergamo.

Abbiamo deciso di realizzare il nostro sogno che è quello di creare abiti eleganti e sostenibili per l’ambiente, italiani al 100% e senza stagioni. È la scommessa di una moda che va oltre il consumo veloce e le tendenze estreme, in nome dello stile made in Italy che è unico al mondo.

Come si può vedere, Cristina Parodi è una donna appassionata, amante della moda e con un occhio di riguardo per la salvaguardia dell’ambiente. In attesa di un suo ritorno televisivo, non ci resta che augurarle il meglio per tutti i suoi nuovi progetti.