Non riconosce più il marito, ma lo ama lo stesso

Phyllis Feener è una moglie e madre di 58 anni che vive con la sua famiglia a Nashville, in Tennessee. L’esistenza di Phyllis è però turbata da un dramma personale: una malattia che le impedisce addirittura di ricordare i nomi delle persone a cui più vuole bene.

Quando aveva 53 anni, infatti, le è stata diagnosticata una rara e subdola forma di demenza giovanile, un male degenerativo che purtroppo non si può curare. Da cinque anni Phyllis combatte con la malattia che progressivamente le ha tolto l’indipendenza fino a renderle impossibile anche solo ricordare come si chiamino amici e parenti. Ma una forza sconosciuta non le ha tolto la possibilità di riconoscerli in qualche modo, e di fidarsi di loro.

Il marito, infatti, si occupa di lei costantemente e le dedica 24 ore al giorno. L’amore dell’uomo è sotto gli occhi di tutti i familiari, a partire ovviamente da Kelli Taylor, la figlia della coppia. Quest’ultima ha voluto condividere con il mondo una foto che ritrae i genitori insieme, abbracciati, con Phyllis che dorme serena tra le braccia di un uomo che non ricorda chi sia, ma di cui si fida.

“I miei genitori sono sposati da 34 anni. Mia madre è allo stadio finale di una demenza giovanile, diagnosticatole 5 anni fa, quando aveva 53 anni. Mio padre si occupa di lei a tempo pieno. Lei non si ricorda sempre il suo nome, ma sa che è al sicuro con lui. Se questo non è vero amore, non so cosa sia”, ha scritto Kelli. E il suo messaggio ha commosso l’intero universo del web, tanto che oltre 600mila persone le hanno regalato un “Mi piace” e oltre 120mila hanno voluto scrivere un commento, per esprimere la propria solidarietà alla famiglia Taylor o per raccontare la propria commozione, che solo chi ha vissuto il dramma di un parente malato di Alzheimer conosce.

Purtroppo l’ondata d’amore che l’ha investita non curerà i mali di Phyllis. Ma quello che è certo è che finché l’uomo della sua vita resterà al suo fianco, questa sfortunata, ancora giovane donna sarà sempre al sicuro.